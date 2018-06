Die radikalislamischen Taliban haben zwei Kontrollpunkte im Westen Afghanistans angegriffen. Dabei seien mindestens 30 Soldaten getötet worden, teilten die Behörden in der Provinz Badghis mit. Angegriffen worden sei auch ein Konvoi, der zur Verstärkung der Sicherheitskräfte in die Region geschickt wurde. "Mehr als die Hälfte der Toten ist auf einen Angriff sowie die Explosion von Bomben am Straßenrad zurückzuführen", sagte Gouverneur Abdul Qhafoor Malikzai.

Die Angriffe erfolgten wenige Tage nach dem Ende einer von den Taliban ausgerufenen Feuerpause zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Eine von der Regierung in Kabul angebotene Verlängerung hatte die radikalislamische Gruppe am Sonntag abgelehnt und eine Fortsetzung ihrer "Einsätze" angekündigt. Die kurze Waffenruhe galt dennoch als bemerkenswertes Ereignis in dem seit 2001 andauernden Konflikt zwischen den Taliban und der Regierung.

130.000 Kriegsvertriebene seit Jahresbeginn

Angesichts der Kämpfe in Afghanistan steigen die Zahlen der Kriegsflüchtlinge auch 2018. Seit Jahresbeginn seien rund 132.000 Menschen vor den Gefechten aus ihren Dörfern und Städten geflohen, teilte die UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) mit.

Die Taliban kontrollierten bis 2001 weite Teile Afghanistans und begingen währenddessen auch Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 vertrieb eine Koaltion mit Unterstützung der USA die Extremisten aus den meinsten Provinzen in Afghanistan. Seitdem kämpfen sie gegen die demokratisch gewählte Regierung des Landes. Die Taliban werden seit dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes im Dezember 2014 zunehmend aggressiver und kontrollieren nach Militärangaben mittlerweile wieder mehr als 14 Prozent des Landes.