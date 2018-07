Die afghanische Regierung hat nach 18 Tagen ihren einseitigen Waffenstillstand mit den radikalislamischen Taliban für beendet erklärt. Die Feuerpause sei zu "98 Prozent erfolgreich" gewesen, sagte Afghanistans Präsident Aschraf Ghani. Die Sicherheitskräfte würden nun ihre Einsätze gegen die Aufständischen wieder aufnehmen.



Er sei bereit, die Waffenruhe jederzeit fortzuführen, wenn die Taliban ebenfalls dazu bereit seien, sagte Ghani. Die Regierung habe den Ruf nach Frieden akzeptiert. Nun seien die Taliban an der Reihe, diesen ebenfalls zu berücksichtigen. "Es ist nun die Entscheidung der Taliban, ob sie weiter töten oder sich am Friedensprozess beteiligen wollen", sagte Ghani.



Die Regierung hatte zunächst eine Waffenruhe um die Eid-Feiertage zum Ende des Fastenmonats Ramadan verkündet und diese dann verlängert. Die Taliban hatten unabhängig von der Regierung einen dreitägigen Waffenstillstand um die Feiertage eingehalten. Es war die erste von beiden Seiten eingehaltene Waffenruhe in dem Konflikt seit 17 Jahren. In vielen Ortschaften kam es zu spontanen Feiern, an denen sich beide Seiten beteiligten.



Nach Ablauf der drei Tage setzten die Taliban ihre Offensiven allerdings im ganzen Land fort. Mehrere Grenzschützer starben bei einem Angriff auf eine Militärbasis in der nordafghanischen Provinz Tachar. Nach Militärangaben sollen die Taliban wieder 14,5 Prozent des Landes kontrollieren. 30 Prozent sollen umkämpft sein.