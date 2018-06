Es war wohl für viele im Land die wichtigste Entscheidung, die am Obersten Gerichtshof in der laufenden Woche gefallen ist – und sie hat mit inhaltlichen und juristischen Fragen nichts zu tun. Es war eine Personalie, die das politische Washington am Mittwochnachmittag bewegte: Anthony Kennedy, der 81-jährige Königsmacher des Supreme Courts, der in vielen wichtigen Fragen zur entscheidenden und schwer vorhersehbaren Stimme geworden war, kündigte am letzten Tag der laufenden Periode in einem Schreiben an den Präsidenten seinen Rücktritt an.

Mit dem Abschied von Kennedy und einer republikanischen Mehrheit im Kongress ergibt sich für Donald Trump die Möglichkeit, das politische Gewicht am wichtigsten Gericht des Landes für Generationen weiter zugunsten der Konservativen zu verlagern. Im Wahlkampf war die Aussicht auf die Ernennung konservativer Richter für viele skeptische Republikaner eines der wichtigsten Argumente, warum sie trotz ihrer Vorbehalte Trump unterstützten. Bereits im vergangenen Jahr hatte Trump das Versprechen eingelöst und mit Neil Gorsuch einen Hardliner an den Obersten Gerichtshof berufen, um den Sitz zu füllen, der seit dem Tod des konservativen Antonin Scalia leer geblieben war.

Im Kongress dürfte es zu einem erbitterten Streit um die Nachfolge Kennedys kommen. In Obamas letztem Amtsjahr hatten die Republikaner dessen Versuche blockiert, seinerseits einen Nachfolger zu benennen, und argumentiert, in einem Wahljahr dürfe kein leerer Sitz am Supreme Court gefüllt werden. Mehrere Demokraten erinnerten die Republikaner am Mittwoch an ihr Argument und forderten, ein Kandidat solle erst nach den Kongresswahlen im November bestimmt werden. "Die amerikanischen Wähler müssen bei der Ernennung des nächsten Richters mitentscheiden dürfen", so der demokratische Senator Ted Lieu. Der konservative Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, versprach dagegen einen schnellen Abstimmungsprozess.



Leerer Sitz könnte helfen, Wähler für Midterms zu mobilisieren

Sollte es bis zu den Wahlen keine Entscheidung geben, dürften beide Seiten den Supreme Court nutzen, um ihre Wähler zu mobilisieren. Denn es ist das erste Mal seit mehr als 25 Jahren, dass eine Ernennung das Gewicht am Supreme Court nachhaltig verschieben kann.

Das Gericht hat im US-System eigentlich die Funktion einer neutralen Instanz. Immer wieder ernannten republikanische wie demokratische Präsidenten in der Vergangenheit Kandidaten für das höchste Richteramt, die später in wichtigen Fragen von ihrer Meinung abwichen. Doch in den vergangenen zwei Jahrzehnten ist der Supreme Court zunehmend zu einem Spiegelbild der politischen Fronten in Washington geworden. Entsprechend vorhersehbar waren viele Entscheidungen der neun Richter geworden.