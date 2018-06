Ergänzend zu ihren Vorschlägen für eine grundlegende Reform der Europäischen Union vom Sonntag bringt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nun auch eine Verkleinerung der EU-Kommission ins Gespräch. Man brauche eine handlungsstärkere und -schnellere EU, sagte Merkel während einer Veranstaltung in Berlin. Man solle deshalb die Verkleinerung der Kommission nicht zum Tabu erklären. "Da kann auch ein großes Land mal keinen Kommissar stellen", sagte die Kanzlerin und forderte zugleich mehr Einigkeit der EU. "Europa steht am Scheideweg", konstatierte Merkel.

Am Wochenende hatte die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende mit Äußerungen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung für Aufsehen gesorgt. In dem Interview skizzierte Merkel ihre lang erwarteten Pläne zur Stärkung der Eurozone und der gemeinsamen EU-Flüchtlings-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik – und damit erstmals, seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im September mit einer viel beachteten Rede an der Pariser Universität Sorbonne die Initiative ergriffen und weitreichende Vorschläge für einen Umbau der Staatengemeinschaft gemacht hatte.

Merkel signalisierte nun vorsichtige Unterstützung für einige von Macrons Vorschlägen, etwa bei Investitionen in der Eurozone oder bei einer europäischen Eingreiftruppe. Allerdings liegen beide Seiten vor allem bei den Dimensionen der Projekte noch weit auseinander. "Da sehe ich Gesprächsbedarf", sagte denn auch Regierungssprecher Steffen Seibert und verwies darauf, dass am Ende alle Entscheidungen vom EU-Rat der Staats- und Regierungschefs gemeinsam getroffen werden. Gleichwohl stehe der Bundesregierung in der Abstimmung mit Frankreich noch "intensive Arbeit" bevor.

"Nicht angemessen im Stil"

Die EU-Kommission lobte die Vorschläge der Kanzlerin. Sie gingen in die "richtige Richtung", sagte ein Sprecher von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Der nächste Schritt sei nun der Eurogipfel Ende Juni, der nicht nur Debatten, sondern Entscheidungen bringen solle. "Auf dieser Basis wird die Kommission in den nächsten Monaten mit Deutschland und allen Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten, um Ergebnisse des begonnenen Reformprozesses abzuliefern und unsere Gemeinschaft von 27 Staaten in ehrgeiziger und verantwortungsvoller Weise zu gestalten", hieß es.

In Berlin störte sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner vor allem an der Art und Weise, wie die Vorschläge der Kanzlerin an die Öffentlichkeit gelangten. "Auf diese Botschaft hat Europa, aber hat auch Deutschland jetzt Monate gewartet", sagte er. Dass diese Ideen nun aber "geradezu nebenbei und lapidar" über die Medien lanciert würden, halte die FDP "für nicht angemessen im Stil". Im Frühjahr habe es dazu im Bundestag mehrere Gelegenheiten gegeben, betonte Lindner und verlangte eine offizielle Regierungserklärung Merkels.