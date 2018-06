Die EU-Staats- und Regierungschefs verlangen mehr Tempo in den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien und warnen vor Risiken eines Scheiterns. In ihrer Schlusserklärung des EU-Gipfels zeigen sie sich vor allem besorgt über fehlende Fortschritte bei der Vermeidung einer festen Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland fehlen.



Nach den zähen Verhandlungen zur Migrationspolitik hatten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Länder, die auch nach dem Brexit der EU angehören werden, von Brexit-Unterhändler Michael Barnier über den Stand der Gespräche mit der Regierung in London unterrichten lassen. Der Franzose zeigte sich noch immer unzufrieden: Zwischen der Haltung der EU und jener der Briten gebe es weiterhin große Differenzen, sagte er nach den Unterredungen in Brüssel.



Beide Seiten verhandeln seit einem Jahr ein Abkommen über einen geordneten Austritt Großbritanniens am 29. März 2019. Knackpunkt ist, dass zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland mit dem Brexit über Nacht eine neue EU-Außengrenze entsteht. Dort müssten Personen und Waren eigentlich wieder kontrolliert werden, was vor allem die irische Regierung, aber auch viele Unternehmen ablehnen. In dieser Fragegeht es aber seit Monaten kaum voran. Offen ist auch für den Fall eines geregelten Austritts, wie eng Großbritannien nach einer Übergangsphase langfristig als Partner an die EU angebunden bleibt.

London jedenfalls will sehr enge Handelsbeziehungen. Premierministerin Theresa May warnte ihre bisherigen EU-Kolleginnen und -Kollegen zudem, keine Lücken in der Sicherheitszusammenarbeit entstehen zu lassen. EU-Chefunterhändler Barnier konterte: "Wir wollen einen Deal, und ich arbeite an einem Deal, aber die Zeit ist kurz".