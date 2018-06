Inhalt Seite 1 — Gegen den IS sind die Deutschen kaum noch eine Hilfe Seite 2 — Kein Feedback von den Verbündeten Auf einer Seite lesen

Wer ist für die Bundeswehr der gefährlichere Gegner: der "Islamische Staat" oder ein Kieselstein? Auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Azraq in Jordanien stellt sich diese Frage spätestens, wenn Fahrzeuge kurz vor den deutschen Jets gestoppt und akribisch auf kleine Steinchen untersucht werden. Davon gibt es hier reichlich, bis zum Horizont: öde vielleicht, aber eigentlich ungefährlich. Nur im Triebwerk eines startenden Tornados wird der Kiesel bei 19.400 Umdrehungen in der Minute zum Zerstörer. "Am Ende steht in der Regel der Triebwerkausfall", erklärt ein Hauptmann.



Der andere Gegner wiederum, der "Islamische Staat", galt schon vor Monaten als "nahezu militärisch besiegt", so sagte es Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, als sie im Januar die 280 deutschen Soldaten in Jordanien besuchte. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel wird es womöglich wiederholen, wenn sie an diesem Donnerstag den Stützpunkt besucht. Was also kann die Bundeswehr hier noch ausrichten?



Das Kontingent in Al-Azraq ist der Beitrag zur internationalen Anti-IS-Koalition, den Deutschland nach den islamistischen Anschlägen von Paris im Herbst 2015 zugesagt hatte. Die Truppe liefert mit einem Tankflugzeug Kerosin auch für die Verbündeten, und vier deutsche Tornados klären das Kampfgebiet des IS auf. Dessen Terrorkalifat, das zeitweilig geschätzte sieben Millionen Menschen unter seine Herrschaft zwang, ist zusammengeschrumpft auf ein paar Wüstenstreifen an der syrisch-irakischen Grenze. Seine Kommandozentralen sind zerstört. Im vergangenen Herbst bilanzierte die Führung der Anti-IS-Koalition häufig zwischen 40 und 65 Militärschläge am Tag auf ihrer Internetseite. In diesem Frühjahr kam man selten auf mehr als ein Zehntel dessen. Heute spüren die Kampfjets zumeist verstreuten Terroristengruppen nach, die sich als Beduinen in der Wüste tarnen.



"Sie bekämpfen den IS ohne IS"

Im Januar hatte von der Leyen bei ihrem Besuch folgerichtig angekündigt, der Charakter der Mission werde sich verändern. Doch als der Bundestag im März die Verlängerung des Mandats beschloss, änderte sich für die Truppe in der jordanischen Wüste nichts. Der Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss, Alexander Neu, fasste das im Bundestag so zusammen: "Sie bekämpfen den IS ohne IS."

Die Tornados starten weiterhin von Jordanien aus an sechs Tagen pro Woche zu zweit Richtung Irak oder Syrien. Der Kommandant der Einheit, Oberst Kristof Conrath, erklärt Besuchern gern, wie aufwändig jeder Aufklärungsauftrag bearbeitet wird. Wenn die Zieldaten zu einem möglichen IS-Versteck eintreffen, bekommt sie ein Bundeswehroffizier, der sogenannte Red Card Holder mit Sitz in Katar, und prüft: Stimmt der Auftrag mit unserem Mandat überein, das uns ausschließlich Vorgehen gegen den IS erlaubt? Nur dann, betont Conrath, werde der Auftrag angenommen. Der Red Card Holder lehnt laut Bundeswehr auch durchaus Anfragen ab.



In 7.000 Metern Höhe überfliegen die Piloten die verdächtigen Orte und nehmen hochauflösende Fotos auf. Noch aus der Luft senden sie die ersten Bilder an ihre Kameraden in der Auswertung, die darauf kleinste Details erkennen. "Die Auswerter stellen fest, ob ein geparkter Pick-up Maschinengewehre aufgeschraubt hat oder nicht", nennt Oberst Conrath als Beispiel. Sie erkennen, ob sich die Tür eines möglichen Unterschlupfes nach innen oder nach außen öffnet und schließen von bestimmten Spuren im Sand auf den Fahrzeugtyp. Das kostet Zeit: Sechs bis acht Stunden vergehen in der Auswertungsphase, bevor der Red Card Holder auch die Ergebnisse der Aufklärung auf Konformität mit dem Mandat überprüft. Etwa 24 Stunden nach Beauftragung erhalten die Bündnispartner das Resultat. 24 Stunden, in denen sich die Situation am möglichen Angriffsziel längst wieder verändert haben kann.