Deutschland macht sich für eine Lösung im Ukraine-Konflikt stark. Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte bei einem Besuch in der ostukrainischen Stadt Mariupol an, dass er seine Kollegen aus der Ukraine, Russland und Frankreich am 11. Juni in Berlin empfangen werde. Maas äußerte die Hoffnung, dass es bei dem Treffen im sogenannten Normandie-Format gelinge, "noch einmal Bewegung in die Entwicklung zu bringen".

Deutschland und Frankreich vermitteln in dem Konflikt zwischen der ukrainischen Regierung und Russland. Zentrales Thema des Treffens soll nach den Worten Maas' neben alten Streitthemen wie einer Waffenruhe und dem Abzug schwerer Waffen die Einrichtung einer UN-Mission in der Konfliktregion sein. "Da wird jeder seinen Beitrag dazu leisten müssen, dass wir in dieser Frage, die auf allen Seiten schon Mal ganz grundsätzlich befürwortet worden ist, tatsächlich auch zu Ergebnissen kommen", sagte Maas bei dem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Pawel Klimkin in Mariupol im ostukrainischen Konfliktgebiet.

Er sicherte Klimkin die grundsätzliche Unterstützung der Bundesregierung für die Ukraine zu. Deutschland werde die Ukraine "nicht alleine lassen, wenn es um die Lösung des Konfliktes hier im Osten geht", sagte Maas. Er bezog sich auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und die Destabilisierung der von vielen Russen bewohnten Ostukraine durch Bewaffnete aus Russland.



Für die Ostukraine gibt es das Minsker Friedensabkommen von 2015. Es ist allerdings bisher kaum umgesetzt. Die Ostukraine ist seit 2014 umkämpft, es gibt gegenseitige Angriffe von bewaffneten prorussischen Besetzern und dem ukrainischen Militär. Im Mai registrierte die OSZE mehr als 27.000 Waffenstillstandsverletzungen – deutlich mehr als die 18.000 im April. Insgesamt waren es seit Anfang des Jahres bereits 115.000. In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden demnach 27 Zivilisten in dem Konflikt getötet und 80 verletzt.



NATO-Logistikkommando in Ulm

Die Gespräche über eine Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hatten zuletzt vor anderthalb Jahren auf Außenministerebene stattgefunden. Eine UN-Friedensmission in der Ostukraine ist seit längerem im Gespräch. Die Vorstellungen Russlands und der Ukraine über den Umfang sind aber sehr unterschiedlich.

Die EU, insbesondere die osteuropäischen Staaten, fürchten nach der Annexion der Krim weitere Aggressionen Russlands. Die Nato hatte deshalb Soldaten in die baltischen Staaten verlegt. Wie jetzt bekannt wurde, soll auch in Deutschland ein neuer Militärstützpunkt errichtet werden. Nach Informationen mehrerer Nachrichtenagenturen haben sich die Bündnisstaaten darauf verständigt, das geplante Hauptquartier für schnelle Truppen- und Materialtransporte in Ulm anzusiedeln. Die dortige Wilhelmsburg-Kaserne ist bereits heute Standort eines multinationalen Kommandos zur Führung von weltweiten Kriseneinsätzen.



Irritationen im europäisch-ukrainischen Verhältnis hatte der inszenierte Mord am russischen Journalisten Arkadi Babtschenko ausgelöst.