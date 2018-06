Trotz Gegenmaßnahmen der US-Regierung sind geschätzt 1.800 Kinder von illegal eingereisten Migranten weiter von ihren Familien getrennt. Ein Plan, wie die Kinder und Eltern wiedervereint werden können, sei noch in der Ausarbeitung, teilten die Bundesbehörden mit. Die Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE erklärte, sie werde 15.000 Betten für Migrantenfamilien bereitstellen. Am Tag zuvor hatte das Pentagon mitgeteilt, auf US-Militärbasen Platz für 20.000 Migranten zu schaffen.

Die Bundesbehörden arbeiteten an einem zentralisierten Wiedervereinigungsprozess in einer Hafteinrichtung in Texas für alle verbliebenen Kinder, hieß es in Regierungskreisen. Wie die Zusammenführungen ablaufen sollten, erschien zunächst aber unklar. "Das ist eine große Frage. Es hat nicht viele Antworten gegeben", sagte der ICE-Mitarbeiter Henry Lucero während einer Veranstaltung im texanischen Weslaco.



Allgemein benötige die Behörde ICE einige Tage, um ein gewilltes Elternteil mit seinem Kind zusammenzuführen, sagte er. Nach der Trennung der Familien werden die Kinder von den US-Gesundheitsdiensten beaufsichtigt – und nicht wie die Eltern von den Einwanderungsbehörden.



Die "Null-Toleranz"-Politik der USA hatte zur Trennung von Kindern und Eltern nach dem illegalen Grenzübertritt von Mexiko ins Land geführt. Wegen der Regelung aus dem Weißen Haus waren über Wochen hinweg mehr als 2.300 Minderjährige von ihren Müttern und Vätern separiert worden. Nach heftiger Kritik verfügte Präsident Donald Trump schließlich über ein Ende der Familientrennungen.

Trump will Thema Einwanderung nach den Wahlen klären

Trump änderte in der Einwanderungsdebatte am Freitag offenbar seine Strategie: Er rief Parteikollegen auf, bis zu den Zwischenwahlen im November keine Zeit mehr mit dem Thema Zuwanderung zu verschwenden. Nach einem Wahlsieg werde das leichter sein, sagte Trump.



Noch am Dienstag hatte er die Republikaner gedrängt, eine Lösung für die Probleme an der Grenze zu Mexiko zu finden. Nun beschuldigte Trump erneut die Demokraten, für die Schwierigkeiten im Einwanderungsstreit verantwortlich zu sein. Dabei haben die Republikaner in beiden Kongresskammern die Mehrheit.

Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, sagte, in seiner Stadt seien geschätzt 100 Migrantenkinder von ihren Familien getrennt. Die Verwaltung habe aber wenig Informationen über sie, weil sie unter Bundeskontrolle stünden und Los Angeles daher nicht übernehmen könne. Er kritisierte, die US-Regierung teile ihre Erkenntnisse nicht. Die Stadt habe von Aktivisten erfahren, dass die Kinder über Verträge auf Bundesebene in Pflegefamilien und Gruppenheimen untergebracht worden seien. Viele der Kinder seien sehr jung, einige zu jung, um ihre Eltern zu identifizieren.

Vorwürfe gegen Betreiber der Unterkünfte

Währenddessen legt eine Recherche von Texas Tribune und der Investigativplattform Reveal nahe, dass die Pflegeheime und Jugendunterkünfte, in denen die Migrantenkinder untergebracht sind, ihre Aufsichts- und Fürsorgepflichten vernachlässigen. Die Heime werden von Privatunternehmen betrieben und aus Steuermitteln bezahlt. Nach Untersuchungen der Zeitung haben viele dieser Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, gegen die Beschwerden wegen sexuellen Fehlverhaltens oder Missbrauch vorlagen.