In der Türkei ist ein früherer Abgeordneter der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul ordnete die Festnahme von Eren Erdem wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" an, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte. Erdem ist ein prominenter Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Erdem selbst twitterte, dass die Polizei ihn vor seiner Wohnung in Ankara abgeholt habe. "Den Grund kenne ich nicht."

Bei der türkischen Parlamentswahl am vergangenen Sonntag war Erdem nicht erneut angetreten. Gegen ihn ermittele die Istanbuler Staatsanwaltschaft wegen seiner früheren Funktion als Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Karşı Gazete, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Weil Fluchtgefahr bestehe, sei er inhaftiert worden. Erdem drohten bis zu 22 Jahre Haft. Laut dem Rechtsexperten Ersan Şen haben die ausgeschiedenen Abgeordneten der vorherigen Wahlperiode seit der Wahl am Sonntag kein Mandat und damit auch keine Immunität mehr.

55.000 Festnahmen seit dem Putschversuch

Nach Angaben der Agentur Anadolu wird Erdem vorgeworfen, im Dezember 2013 heimliche Mitschnitte von Telefongesprächen aus dem Umfeld Erdoğans veröffentlicht zu haben. In diesem Zeitraum begann in der Türkei ein großer Korruptionsskandal, in dessen Folge zahlreiche Menschen verhaftet wurden, die der Regierungspartei AKP nahestanden. Die Innen-, Umwelt- und Wirtschaftsminister traten zurück, nachdem ihre Söhne verhaftet worden waren.



Der damalige Regierungschef Erdoğan beschuldigte die Anhänger der Gülen-Bewegung in Polizei und Justiz, für die Abhöraktion sowie die Ermittlungen verantwortlich zu sein. Nach ihrer Darstellung steckt die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen auch hinter dem Putschversuch von Juli 2016. Seitdem wurden mehr als 55.000 Menschen festgenommen, darunter der CHP-Abgeordnete Enis Berberoğlu. Er wurde jedoch bei den Wahlen am Sonntag erneut ins Parlament gewählt.

Erdoğan konnte am Sonntag die Präsidentenwahlen mit knapp 53 Prozent erneut für sich entscheiden. Seine Regierungsallianz gewann auch die Mehrheit im Parlament. Laut der Wahlbeobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte Erdoğan allerdings einen deutlichen Vorteil, die Wahl fand demnach unter ungleichen Bedingungen statt. Unter anderem wendete der Großteil der TV-Medien sehr viel mehr Sendezeit für Erdoğans Reden als für die von oppositionellen Kandidaten auf.