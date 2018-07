Der US-amerikanische Botschafter in Estland ist wegen Kommentaren von US-Präsident Donald Trump über die Nato und die Europäische Union zurückgetreten. Die US-Botschaft in Tallinn bestätigte, dass James D. Melville angekündigt habe, den Auswärtigen Dienst zu verlassen. Der Rücktritt gelte ab dem 29. Juli.

In einer privaten Facebook-Nachricht vom Freitag schrieb Melville laut US-Medienberichten: "Dass der Präsident sagt, die EU sei eingerichtet worden, 'um die Vereinigten Staaten auszunutzen, um unsere Spardose anzugreifen', oder dass 'die Nato so schlecht wie Nafta' sei, ist nicht nur faktisch falsch, sondern zeigt mir, dass es Zeit ist, zu gehen." Er habe unter sechs Präsidenten und elf Außenministern gedient und habe wirklich nie geglaubt, dass er einmal an diesen Punkt komme. Allerdings könne er die Politik der Trump-Administration nicht unterstützen, und "der einzige ehrenhafte Weg" sei jetzt für ihn der Rücktritt.

Melville bezog sich in seinem Posting auf Trumps Kommentare bei Pressekonferenzen und in sozialen Medien. Er war seit 2015 US-Botschafter im EU- und Nato-Mitgliedsstaat Estland. Zuvor war er unter anderem in den US-Botschaften in Berlin, London und Moskau tätig.

Melvilles Entscheidung ist in diesem Jahr bereits der dritte Rücktritt eines US-Botschafters nach dem von John Feeley (Panama) und von Roberta Jacobson (Mexiko). 2017 hatten zahlreiche Mitarbeiter des US-Außenministeriums ihren Job quittiert.