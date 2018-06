Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat sich beim Thema Asylpolitik offen für eine Sondervereinbarung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gezeigt. Dabei gehe es um das Problem, dass Flüchtlinge an den südlichen EU-Grenzen ankämen und sich dann weiter nach Deutschland aufmachten, sagte Tsipras der Financial Times. Griechenland werde solche Flüchtlinge zurücknehmen, wenn das dabei helfe, Schleppern zu zeigen, dass Europa gegen illegale Einwanderung vorgehe.

Man müsse innerhalb internationaler Regeln einen Weg zur Lastenverteilung finden, um von der ungerechten Lage für die Länder mit EU-Außengrenzen und auch für Deutschland wegzukommen, sagte Tsipras. "Es ist nicht fair, dass diese Menschen nach Deutschland gehen, wenn wir meinen, dass es ein europäisches Problem ist."

Für Griechenland selbst werde eine solche Rücknahme keine gravierenden Folgen haben, sagte der griechische Regierungschef. Schließlich gehe es hier lediglich um 50 bis 100 Menschen pro Monat.

Merkel steht innenpolitisch im sogenannten Asylstreit unter Druck. Die CSU fordert von der Kanzlerin bis zum 1. Juli einen europäischen Ansatz, der das Weiterreisen von Flüchtlingen innerhalb der EU unterbinden soll. Andernfalls will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Alleingang bereits in anderen Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen lassen.