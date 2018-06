Die EU-Staaten haben sich auf eine härtere Haltung in der Asylpolitik geeinigt. Auf freiwilliger Basis sollen gemeinsame Asylzentren innerhalb der EU eingerichtet und Aufnahmelager für Flüchtlinge in Drittstaaten geprüft werden, heißt es in der Gipfelerklärung. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist angesichts der innerdeutschen Debatte wichtig, dass sich die 28 EU-Regierungen ausdrücklich dazu bekennen, die Wanderung registrierter Asylbewerber innerhalb der Europäischen Union (EU) zu unterbinden.

Italien, das den Vorschlag zunächst blockiert hatte, sei mit dem Vorschlag zufrieden, hieß es aus italienischen Regierungskreisen in Brüssel. In der Gipfel-Erklärung wird betont, dass es beim Thema Migration nur einen europäischen Ansatz geben könne: "Dies ist nicht eine Herausforderung für einen einzelnen Mitgliedstaat, sondern für Europa als Ganzes." Zwar habe sich die Zahl der illegal in die EU eingereisten Migranten im Vergleich zu 2015 um 95 Prozent verringert, doch müssten vor allem für den östlichen Mittelmeerraum weitere Maßnahmen getroffen werden.



Merkel zufrieden mit Gipfelbeschlüssen

Die Kanzlerin lobte die Beschlüsse. Es sei eine "gute Botschaft", dass die Staats- und Regierungschefs dazu einen gemeinsamen Text verabschiedet haben, sagte die CDU-Chefin. Es warte zwar noch eine Menge Arbeit am gemeinsamen Asylsystem. "Aber ich bin optimistisch nach dem heutigen Tag, dass wir wirklich weiter arbeiten können." Vor allem im Bezug auf die östliche Mittelmeerroute seien zusätzliche Anstrengungen nötig, heißt es von der EU.



Bei möglichen Sammelstellen für Bootsflüchtlinge außerhalb der EU werde mit dem UN-Flüchtlingswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration zusammengearbeitet und internationales Recht eingehalten. "Ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir gesagt haben: Wir wollen in Partnerschaft mit Afrika arbeiten", sagte Merkel. Die Grenzschutzagentur Frontex werde bereits bis 2020 aufgestockt. Zudem sollen 500 Millionen Euro auf den EU-Treuhandfonds für Afrika übertragen werden.



Darüber hinaus ist eine stärkere Ordnung und Steuerung der sogenannten Sekundärmigration innerhalb der EU vereinbart worden. Dabei geht es darum, dass Flüchtlinge nach einem bereits gestellten Asylantrag in einem Staat nicht noch in ein anderes Land reisen und dort einen weiteren Antrag stellen sollen. Klar sei, dass alle sich an Regeln halten müssten und sich kein Asylbewerber einen EU-Staat aussuchen dürfe. "Die Mitgliedsstaaten sollten alle erforderlichen internen Rechtssetzungs- und Verwaltungsmaßnahmen gegen diese Migrationsbewegung treffen und dabei eng zusammenarbeiten", heißt es in einem Papier des Treffens. Zudem sollen die gemeinsamen Regeln wie etwa das Dublin-Verfahren bis zum Herbst dieses Jahres reformiert werden.



Für Merkel steht bei dem Gipfel auch innenpolitisch einiges auf dem Spiel: Sie sucht dort politischen Rückhalt im deutschen Asylstreit mit der CSU. Ihr Ziel waren Vereinbarungen mit einzelnen EU-Staaten zur Rückführung bereits registrierter Asylbewerber. Ohne Einigung auf europäischer Ebene will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sie in einem nationalen Alleingang an deutschen Grenzen zurückweisen. Die CSU hat Merkel eine Frist bis zum Wochenende gesetzt.

Italien beklagt Überlastung wegen Dublin-Regel

Zu den nächtlichen Verhandlungen ist es gekommen, nachdem der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte andere geplante Entscheidungen zum zweitägigen Gipfeltreffen in Brüssel blockiert hatte. Er sagte, sein Land brauche keine "verbalen Signale mehr, sondern konkrete Taten".

Wegen seiner Lage am Mittelmeer betreten Zehntausende Migranten die EU an den italienischen Küsten. In den vergangenen Jahren mussten sie nach der Dublin-Regel im Erstankunftsland registriert werden und konnten auch nur dort Asyl beantragen. Das führte dazu, dass Länder an den Außengrenzen der EU wie Italien überproportional stark belastet wurden und sich von den europäischen Partnern im Stich gelassen fühlten.

Neben Conte hatten auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf einer harten Linie beharrt. Kurz sagte, es könne nicht länger so sein, dass ein Migrant oder Flüchtling mit der Rettung aus dem Mittelmeer praktisch automatisch eine Eintrittskarte für Europa bekomme. Morawiecki sagte, Polen werde an seiner Weigerung festhalten und im Rahmen eines Umverteilungsprogramms weiterhin keine Flüchtlinge aufnehmen. Gleichzeitig müsse mehr getan werden, damit die Menschen gar nicht erst ihre Heimatländer verließen.