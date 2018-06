EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker steht wegen seiner Äußerungen über Korruption in Italien in der Kritik. Der italienische EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach auf Twitter von "inakzeptablen Sätzen" und verlangte ein sofortiges Dementi.

Juncker hatte der italienischen Regierung vorgeworfen, die Schuld für nationale Missstände bei der EU zu suchen. "Ich akzeptiere nicht mehr, dass alles, was im Süden Italiens schiefgeht, dadurch erklärt wird, dass die Europäische Union oder die Europäische Kommission nicht genug täte", sagte er bei einer Veranstaltung des European Policy Centre. Stattdessen müssten sich die Italiener um die armen Regionen Italiens kümmern. "Das bedeutet mehr Arbeit, weniger Korruption."



Junckers Äußerungen sorgten vor allem bei italienischen Politikern für Verärgerung – nur wenige Tage nach einem umstrittenen Interview des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger über die italienische Wirtschaft.

"Beschämende und rassistische Äußerungen"

Der Chef der rechten Lega Nord, Matteo Salvini, der in Italien eine Regierung mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung bilden will, warf Juncker italienischen Medienberichten zufolge "beschämende und rassistische Äußerungen" vor. Er habe die Regierungen satt, die in Brüssel unterwürfig um "einen kleinen Teil für Italien" gebettelt hätten. Niemand dürfe die Italiener wie "Diebe, Bettler, Tunichtgute und Parasiten" behandeln, sagte Salvini.

Eine Sprecherin Junckers wies die Vorwürfe zurück. Die Aussagen des Kommissionspräsidenten seien aus dem Zusammenhang gerissen worden, sagte sie in einer Erklärung. Junckers Worte seien auf die strukturellen Probleme in Süditalien bezogen gewesen, wo die EU viel getan habe, um Wachstum und Jobs zu fördern. "Die Absorption dieser Mittel könnte aber verbessert werden, damit die Menschen die Ergebnisse schneller spüren."

Die EU werde deshalb weiter mit Italien zusammenarbeiten, damit die Hilfe rasch da ankomme, wo sie gebraucht werde, sagte die Sprecherin weiter. Dennoch sei der Kampf gegen Korruption eine vorrangige Aufgabe in Europa und müsse auf allen Ebenen angegangen werden.