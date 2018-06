Papst Franziskus hat die US-Regierung für die Trennung von Familien an der Grenze zu Mexiko kritisiert. Die Trennungen lösten Psychosen aus, warnte Papst Franziskus. Die Vollversammlung der katholischen Bischöfe hatte das Vorgehen der Trump-Regierung als unmoralisch verurteilt. Er teile diese Einschätzung, sagte der Papst. Es sei die Aufgabe von Staaten, Flüchtlinge aufzunehmen, ihnen zu helfen, sie zu versorgen und zu begleiten.



Zuvor hatte Franziskus getwittert, die Menschenwürde sei unabhängig davon, ob jemand Bürger, Migrant oder Flüchtling sei. "Es ist nicht leicht, aber Populismus ist nicht die Lösung." Der mexikanische Außenminister Luis Videgaray hatte die US-Praxis zuvor als grausam, unmenschlich und als Bruch der Menschenrechte bezeichnet. Der Bundesstaat New York will die Regierung in Washington verklagen.

Gouverneure wollen Grenzeinsatz boykottieren

Auch die Kritik aus den eigenen Reihen wird stärker: Mehrere republikanische Gouverneure wollen die Einsätze an der Grenze boykottieren und keine Nationalgardisten mehr an die Grenze entsenden. Offenbar hat der Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, bereits einen Hubschrauber und vier Crewmitglieder aus New Mexico zurückbeordert. Der Gouverneur von Massachusetts, Charlie Baker, hatte am Dienstag dasselbe veranlasst.

Aufseiten der Demokraten kündigten die Gouverneure von Connecticut, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, New York und Virginia ebenfalls einen Boykott der Einsätze an. Sobald US-Präsident Donald Trump die Regelung zurücknehme, werde Delaware der erste US-Staat sein, der "seinen Schwesterstaaten bei der Sicherung der Grenze hilft", sagte Delawares Gouverneur John Carney. Der Boykott hat allerdings eher symbolischen Charakter: Die Staaten stellen jeweils nur wenige Einsatzkräfte.



Abgeordnete arbeiten an neuem Gesetz

Im Kongress bezeichnete Trump das Einwanderungsrecht als "ein echt schlechtes, schlechtes System". Es sei "wahrscheinlich das schlechteste auf der ganzen Welt", sagte er. "Wir werden sehen, ob wir es reparieren können." Abgeordnete arbeiten unter anderem an einem Plan, der es erlauben soll, Kinder länger festzuhalten – allerdings zusammen mit ihren Eltern. Derzeit liegt die Zeitspanne bei 20 Tagen.

Trump habe den Republikanern im Repräsentantenhaus versichert, zu "1.000 Prozent" hinter den zur Abstimmung stehenden Gesetzesvorlagen zu stehen, schilderten Anwesende im Anschluss. Einige Demokraten spekulieren allerdings, dass Trump die Krise an der Grenze als Hebel nutze, um ein härteres Einwanderungsgesetz durchzusetzen und Geld für die Grenzmauer zu bekommen, die er im Wahlkampf versprochen hatte. Die Demokraten sperren sich dagegen.



Das US-Repräsentantenhaus will nun über das Vorgehen der Grenzer abstimmen: Am Donnerstag soll über ein mögliches Ende der Trennungen von Migrantenfamilien entschieden werden, wie der republikanische Vorsitzende der Kongresskammer, Paul Ryan, ankündigte.