Da war zunächst der Flüchtling ohne Papiere, der ein Kind rettete.



Mamoudou Gassama kletterte vergangene Woche mit bloßen Händen vier Etagen hoch, um einen Vierjährigen zu retten, der an einem Balkon über dem Abgrund hing. Das Video wurde millionenfach geklickt, Gassama ein Held. Der 22-Jährige traf sich mit dem französischen Präsidenten, erhielt umgehend die französische Nationalität und heuerte bei der Pariser Feuerwehr an. Eine filmreife Story über den Spiderman genannten Mann aus Mali. Mit Jubel auf der einen Seite.

Und Verschwörungstheorien auf der anderen. Denn rechte und rechtsextreme Websites zweifelten kurze Zeit später an der Echtheit der Rettungsaktion. Gassama habe die Szene inszeniert, um sich einen Pass zu verschaffen, rumorte es im Internet. Kaum vorstellbar, denn schließlich kannten sich das Kind und Gassama nicht, und zudem würden Eltern ihr Kind für so ein lebensgefährliches Schauspiel sicherlich nicht über den Balkon hängen. Aber die Fakedebatte zeigt: Die französische Gesellschaft ist angespannt und in jedem Moment bereit, über Flüchtlinge zu streiten.

Zwischen Hardlinern und Unbeugsamen

Die ewigen Streits zwischen links und rechts hat auch der nun ein Jahr regierende Präsident Emmanuel Macron nicht beenden können. Im Wahlkampf war er ein Mittelsmann zwischen den Hardlinern auf der rechten Seite, die keine Flüchtlinge mehr einreisen lassen wollen, und Sozialisten und linkeren insoumis (die Unbeugsamen), die fanden, Frankreich solle sich ein Beispiel an Deutschland nehmen und mehr Flüchtlinge aufnehmen.



Seitdem ist Macron, wie so oft in seinem ersten Jahr, von seinem Mittelweg auf die rechte Seite gerobbt. Sein Gesetz namens "Asyl und Immigration" wurde vor wenigen Wochen verabschiedet und ist vor allem dazu geschaffen, Flüchtlinge abzuschrecken.

Dabei spielt sich vor den Augen vieler Französinnen und Franzosen ein tägliches Flüchtlingsdrama ab: Frankreich schafft seit Jahren nicht die notwendige Zahl an Unterkünften – aus der Idee heraus, auf diese Weise die flüchtenden Männer, Frauen und Kinder abschrecken zu können. Und auch weil mit neuen Flüchtlingsheimen nichts zu gewinnen ist. So hausen viele Flüchtlinge in Zeltstädten. In den vergangenen Tagen wurden in Paris drei Lager mit mehr als 2.500 Menschen abgerissen.

Die Flüchtlinge kamen seitdem in provisorischen Heimen wie Sporthallen unter. Es ist nicht das erste Mal: Seit 2015 wurden 37 solcher Camps aufgelöst, aber es entstehen auch immer wieder ähnlich viele. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo warf der Regierung vor, die Flüchtlinge verelenden und sie ohne frisches Wasser und Toiletten mitten in der Hauptstadt vegetieren zu lassen. Die Regierung wiederum schiebt die Verantwortung der Stadt Paris zu.