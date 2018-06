US-Präsident Donald Trump will den Gipfel der sieben großen Industrienationen in Kanada vorzeitig verlassen. Nach Angaben seiner Sprecherin Sarah Sanders wird Trump bereits am Samstagmorgen ab- und direkt nach Singapur weiterreisen, wo er in der kommenden Woche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zusammentreffen soll. Ein Berater werde den Präsidenten für den Rest des Gipfels vertreten. Laut CNN wird Trump damit die Debatten um Klimawandel und Umweltschutz verpassen.



Europäer planen eigenes Treffen

Im kanadischen La Malbaie in der Provinz Québec treffen sich an diesem Freitag und Samstag die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada sowie der USA. Bereits seit Tagen gibt es Streit über die Agenda des Gipfels und die außen- und handelspolitischen Alleingänge von Trump in den vergangenen Monaten. Unmut gibt es etwa über den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran sowie aus dem Pariser Klimavertrag, aber vor allem über Trumps Entscheidung, Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union, Kanada und Mexiko zu verhängen.

Nicht nur viele Beobachter, sondern auch Teilnehmer des Gipfels wie etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnen nicht damit, dass es ein gemeinsames Abschlusskommuniqué geben wird. Aus der Delegation der kanadischen Gastgeber hieß es in den vergangenen Tagen, die Differenzen seien so groß, dass es am Abend vor dem Gipfel ein Treffen hochrangiger Gesandter geben soll. Zudem wollen die europäischen Gipfelteilnehmer ihre Verhandlungslinie bei einem eigenen Treffen abstimmen, bevor sie mit dem US-Präsidenten an einem Tisch sitzen.

Erboste Tweets von Trump

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sprach in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) von Differenzen, "die wir nicht mehr unter den Teppich kehren können". Im Anschluss an ein Treffen mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dazu aufgerufen, sich geschlossen der amerikanischen "Vormachtpolitik" zu widersetzen. Beide machten deutlich, sie würden "nicht zögern", den Gast aus Washington bei dem Gipfel zu "isolieren". Trudeau nannte Trumps Begründung für Strafzölle – nationale Sicherheitsinteressen der USA – "lachhaft".

Trump reagierte mit mehreren Tweets darauf: "Bitte sagt Premierminister Trudeau und Präsident Macron, dass sie die USA mit massiven Zöllen belegen und nichtmonetäre Grenzen schaffen." Der EU-Handelsüberschuss mit den USA betrage 151 Milliarden Dollar, "und Kanada schließt unsere Bauern und andere aus", twitterte er und fügte hinzu: "Freue mich, sie morgen zu sehen." Später drohte er: "Nehmt eure Zölle und Beschränkungen zurück, oder wir werden mehr als mit euch gleichziehen!" Er sei bereit, in Kanada für sein Land zu kämpfen.

G7-Gipfel - US-Präsident Donald Trump kritisiert EU und Kanada Kurz vor dem G7-Gipfel in Kanada hat Trump die EU und Kanada für ihre hohen Zölle gerügt. Für den Fall, dass diese und weitere Handelsbarrieren nicht abgebaut würden kündigte er härtere Maßnahmen an. © Foto: Kevin Lamarque, Reuters

Konflikte zwischen den G7-Nationen sind nicht neu, es gab sie beispielsweise bereits im Vietnamkrieg oder auch wegen der von George W. Bush verfügten Invasion im Irak. Stets aber waren die Vereinigten Staaten – von Ronald Reagan bis Barack Obama – beim Treffen der wichtigsten Wirtschaftsmächte Fürsprecher eines freieren globalen Handels. Unter Trump aber, so beschreibt es auch Bundesaußenminister Maas im SZ-Interview, wendet sich die US-Regierung von der multilateralen Ordnung ab und handelt nur noch einseitig. Bei seinen Entscheidungen nehme Trump "bewusst in Kauf, dass die Nachteile sich unmittelbar in Europa" auswirken. Der Präsident verfolge eine Linie, bei der ein Land über das andere gestellt werde. "Nichts davon wird die Welt besser, sicherer oder friedlicher machen", warnte der Außenminister und sprach sich dafür aus, in großem Umfang neue Bündnisse zu schließen.

Proteste in Québec

Die G7 verliert darüber hinaus zusehends an Bedeutung. Repräsentierten die mächtigsten Wirtschaftsnationen der Welt jahrzehntelang rund 70 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung, sind es inzwischen weniger als 50 Prozent. Zugleich gehört China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, der Gruppe nicht an, Russland seit der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim im Jahr 2014 nicht mehr. Umso wichtiger ist die Gruppe der G20 geworden: Ihr gehören ein größerer Kreis von Industriestaaten sowie mehrere sogenannte Schwellenländer wie neben China etwa auch Indien und Südkorea, Brasilien und Mexiko sowie Russland an.

Ungeachtet dieses Wandels provozieren auch die G7 Protest von Globalisierungsgegnern. 500 von ihnen versammelten sich am Donnerstagabend in Québec, der Hauptstadt der gleichnamigen kanadischen Provinz, die rund zweieinhalb Stunden vom Gipfelort entfernt liegt. Einige Demonstranten verbrannten G7-Flaggen und griffen Journalisten in der Nähe des Medienzentrums an.