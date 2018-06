Der mazedonische Präsident Gjorge Ivanov hat den mit Griechenland ausgehandelten Kompromiss im Namensstreit nicht unterschrieben. Die Vereinbarung zur Umbenennung in Nordmazedonien sei verfassungswidrig, teilte das Präsidialamt in Skopje mit. Zudem gefährde das Vorhaben die mazedonische Identität.

Durch Ivanovs Entscheidung muss das mazedonische Parlament ein zweites Mal über den Kompromiss abstimmen. Wenn erneut eine Mehrheit für die Umbenennung zustande kommt, kann der Präsident die Einigung nicht mehr blockieren. Damit wäre ein wichtiger Schritt zur Umbenennung genommen. Im Herbst sollen aber auch noch die mazedonischen Bürgerinnen und Bürger in einem Referendum abstimmen können.



Die Regierungen von Griechenland und Mazedonien hatten sich Mitte Juni auf den neuen Namen für die ehemalige jugoslawische Teilrepublik geeinigt. Die griechische Regierung hatte die Namensgebung Mazedoniens seit der Unabhängigkeit 1991 kritisiert, weil das Land damit implizit auch Ansprüche auf die griechische Region Mazedonien erhebe. Wegen des Streits hatte Griechenland bis zuletzt den Beitritt Mazedoniens zur Nato und in die EU blockiert.

Griechische Regierungskoalition wird kleiner

Durch die Einigung im Namensstreit ist auch die Mehrheit der griechischen Links-rechts-Koalition unter dem Regierungschef Alexis Tsipras kleiner geworden. Ein Abgeordneter des kleinen Koalitionspartners, der rechtspopulistischen Partei der Unabhängigen Griechen, erklärte sich aus Protest für unabhängig.

Bereits vergangene Woche war ein anderer Abgeordneter der Unabhängigen Griechen aus seiner Fraktion ausgetreten. Damit gehören nur noch 152 der 300 Abgeordneten der Regierungskoalition an.



Mazedonien will Beitrittsgespräche mit der EU

Der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev wirbt indes weiter für die Umbenennung. Damit der Namensstreit beigelegt werden könne, braucht es laut Zaev aber auch eine baldige Zustimmung für EU-Beitrittsverhandlungen. "Das wäre die Anerkennung der bisherigen Reformen und gäbe einen Impuls für weitere Reformen", schrieb er in einem Brief an die Mitgliedsländer vor dem EU-Gipfel am Donnerstag.



Deutschland werde für die Eröffnung der Beitrittsgespräche stimmen, kündigte Staatsminister Michael Roth (SPD) an. Stabilität, Demokratie und Frieden spielten auf dem westlichen Balkan eine entscheidende Rolle für die EU, sagte Roth beim Treffen der Europaminister in Luxemburg. Zudem habe Mazedonien "bemerkenswerte Fortschritte" gemacht.

Frankreich und die Niederlande hatten nach Angaben mehrerer Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber noch Vorbehalte. Auch Roth zufolge muss Mazedonien noch den Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität voranbringen. Er appellierte aber an die Niederlande und Frankreich, "einem notwendigen Konsens nicht im Wege zu stehen".