Äthiopien will einen jahrelangen Grenzkonflikt mit dem Nachbarstaat Eritrea beenden. Die regierende Äthiopische Revolutionär-Demokratische Volksfront (EPRDF) teilte mit, sie werde ein Waffenstillstandsabkommen von 2000 zwischen den beiden Staaten am Horn von Afrika vollständig umsetzen. Die eritreische Regierung solle ihrerseits ähnliche Schritte einzuleiten, um Frieden herzustellen, hieß es in der Erklärung.

Eritrea hatte sich Anfang der 90er Jahre nach einem drei Jahrzehnte langen Krieg von Äthiopien abgespalten und erklärte sich 1993 für unabhängig. Das weit größere Äthiopien verlor dadurch den direkten Zugang zum Roten Meer. In einem erneuten Krieg zwischen beiden Staaten wurden von 1998 bis 2000 rund 80.000 Menschen getötet. Der neue äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed hatte in seiner Antrittsrede im April versprochen, mit Eritrea zu einer Friedenslösung zu kommen.

Die beiden Staaten hatten sich 2000 bereits darauf geeinigt, den Grenzverlauf von einer internationalen Kommission bestimmen zu lassen. Äthiopien weigerte sich jedoch, den Schiedsspruch, durch den einige strategisch wichtige Orte Eritrea zugewiesen wurden, vollständig zu akzeptieren. Bis heute ist die Lage an der Grenze angespannt. Immer wieder kam es zu Scharmützeln, bei denen hunderte Menschen starben.