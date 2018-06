Manche EU-Anhänger sind in überraschend grimmiger Stimmung. "Wir wissen, wer schuld ist, wenn der Brexit in die Hose geht", hat eine Demonstrantin auf ein Schild geschrieben. Darunter sind Karikaturen von führenden Tories zu sehen beziehungsweise ihre aufgespießten blutigen Köpfe.

Die meisten Menschen, die am Samstagnachmittag durchs Londoner Regierungsviertel ziehen, sind jedoch fröhlicher drauf. Mit Pfeifen, Vuvuzelas und Hunderten Europaflaggen versammeln sie sich zur Mittagszeit auf der Pall Mall, nur wenige Hundert Meter vom Hotel Ritz entfernt, wo der Rechtspopulist und Brexit-Verfechter Nigel Farage 2016 eine Siegesparty zum Austrittsvotum schmiss.

Es ist die bislang größte Demonstration für den Verbleib in der Europäischen Union. Schätzungen gehen von bis zu 100.000 Teilnehmern aus. "Ich bin mir sicher, dass der Brexit gestoppt wird", sagt Lynda Bond, Mitte 50, die aus dem Nordwesten Englands angereist ist. "Anders als heute wussten wir im Referendum nicht genau, worüber wir abstimmten. Mittlerweile gibt es so viele Leute, die den Brexit ablehnen." Zwei Jahre nach dem Brexit-Votum sind die EU-Anhänger zuversichtlicher denn je.

Die Austrittsverhandlungen sind ein Debakel

Der Grund ist offensichtlich: Der Austritt, wie er bislang gelaufen ist, erweist sich als Debakel. Dieser Feststellung schließen sich sowohl Brexit-Gegner als auch seine glühendsten Anhänger an. "Es ist alles ein Schlamassel", klagt das konservative Magazin The Spectator, das die EU vor zwei Jahren mit dem Habsburgerreich kurz vor dem Ableben verglichen hatte. Der Telegraph-Kolumnist Simon Heffer spricht vom "Brexit-Fiasko", das dem ängstlichen Führungsstil Theresa Mays geschuldet sei.



Die Verhandlungen mit Brüssel geben ein ernüchterndes Bild ab, bei dem die Briten laufend in die Defensive gedrängt werden, Konzessionen machen und wichtige Entscheidungen aufschieben. So wie es derzeit aussieht, wird Großbritannien zwar im kommenden Frühling aus der EU austreten, aber dennoch bis auf Weiteres eng mit den europäischen Partnern verbunden bleiben – mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie den Gesetzgebungsprozess nicht mehr beeinflussen können. Die Briten sprechen in solchen Situationen von der worst of both worlds, der schlechtesten aller Welten, die weder Pro-Europäer noch Brexit-Anhänger zufriedenstellen kann. Zwei Drittel der Bevölkerung sind der Meinung, dass Theresa May die Verhandlungen vermasselt.

Entsprechend steigen die Hoffnungen der EU-Freunde, dass es bei der Bevölkerung zu einem Umdenken kommt – und sie tun alles, um diesen Sinneswandel zu fördern. Lange Zeit beschränkten sich die Versuche, den Brexit zu stoppen oder zumindest abzuschwächen, auf eine Ansammlung von einzelnen Kampagnen, Organisationen und parlamentarischen Vorstößen, meist ohne Erfolg. Erst in den vergangenen Monaten haben sie sich zu einer Bewegung zusammengeschlossen, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet: das People's Vote, also ein erneutes Referendum.