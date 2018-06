In der südchinesischen Metropole Guangzhou sind dem US-Außenministerium zufolge mehrere US-Diplomaten an Ohrenschmerzen erkrankt, deren Ursache unklar ist. Wie das Ministerium mitteilte, werden die Mitarbeiter und ihre Familien von einem Ärzteteam untersucht. Einige Personen wurden zudem zu einer "vollständigen Prüfung ihrer Symptome" in die Vereinigten Staaten geflogen.

Wie die New York Times berichtet, erkrankten zwei Diplomaten, nachdem sie "merkwürdige Geräusche" wahrgenommen hatten. Solche Symptome traten bereits bei einem anderen US-Regierungsmitarbeiter in China sowie US-Regierungsmitarbeitern und deren Familienmitgliedern in Kuba auf.

In der kubanischen Hauptstadt Havanna berichteten seit November 2016 mehr als 20 US-Diplomaten von mysteriösen Ohrenleiden. Einige der Betroffenen hatten dauerhaft ihr Gehör verloren. Andere Symptome waren laut Berichten Tinnitus, Kopfschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen.

In US-Medien war von gezielten Akustikattacken auf die Diplomaten die Rede gewesen. Die kubanischen Behörden hatten aber nach eigenen Angaben keine Hinweise gefunden, dass US-Diplomaten Ziele von derartigen Angriffen geworden sein könnten.



US-Außenminister Mike Pompeo zufolge wurde eine Sondereinheit zur Untersuchung der gesundheitlichen Probleme eingesetzt. Es sei bislang aber unklar, ob es bei allen Fällen dieselbe Ursache gibt.

Allerdings sorgen sich die US-Behörden laut Medienberichten bereits seit Monaten um ihre Mitarbeiter in China. Erst im Mai gaben die USA eine Gesundheitswarnung für die Diplomaten heraus, weil sie "abnormale Geräusche und Druck" auf den Ohren empfunden hätten wie zuvor ihre Kollegen auf Kuba.