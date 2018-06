Vor G7-Gipfel - Trump bleibt hart in Handelsstreit Das G7-Treffen in Kanada ist für die anderen Staaten die erste Gelegenheit, die US-Zölle auf Stahl und Aluminium persönlich beim US-Präsidenten anzusprechen. © Foto: Joshua Roberts / Reuters

Auf dem Gipfel der sieben großen Industrienationen (G7) im kanadischen Québec erwarten sowohl Gastgeberland Kanada als auch Frankreich extrem schwierige Gespräche mit US-Präsident Donald Trump. So rechnet Kanadas Premierminister nach eigenen Angaben mit "sehr, sehr offenen Gesprächen" und kündigte in einem Interview mit dem Sender Global TV an, Trump persönlich den Unmut seiner Regierung zu übermitteln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geht ebenfalls von "freimütigen" Gesprächen aus.

Das Treffen der G7 in Charlevoix bietet den teilnehmenden Staats- und Regierungschefs die Gelegenheit, ihre Verärgerung über die jüngste Politik der US-Regierung im Gespräch mit Trump persönlich anzusprechen. Unmut gibt es etwa über den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran sowie aus dem Pariser Klimavertrag, aber vor allem über Trumps Entscheidung, Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union, Kanada und Mexiko zu verhängen. Bundeskanzlerin Angela Merkel machte zuletzt deutlich, dass sie einen tiefen Dissens sieht, und ließ offen, ob bei dem Gipfel überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kommt.



Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow machte jedenfalls deutlich, dass der Präsident bei seiner harten Linie bleiben wird. "Er lässt nicht locker", sagte er in Washington und bezeichnete Trumps Zollpolitik als einen der größten Reformprozesse im Welthandel der jüngeren Geschichte. "Das Welthandelssystem ist kaputt, wir versuchen es zu reparieren." Andere Länder hielten sich nicht an die Regeln, die Welthandelsorganisation (WTO) sei komplett ineffizient, fuhr Kudlow fort und ließ ebenfalls offen, ob es zu einem gemeinsamen Kommuniqué oder nur einer Zusammenfassung der Ergebnisse durch den G7-Vorsitzenden kommt.



Dass nur der Gastgeber eine Erklärung abgibt, ist in der Geschichte der G7 höchst selten. Schon im Vorjahr in Taormina auf Sizilien – dem ersten Gipfel mit Trump – wäre das Kommuniqué beinahe geplatzt. So wurden die Differenzen festgeschrieben, was ungewöhnlich ist, da solche Abschlussdokumente eigentlich den Konsens festhalten sollen. Aus Kreisen der kanadischen Delegation verlautete, insgesamt seien die Differenzen so groß, dass es am Abend vor dem Gipfel ein Treffen hochrangiger Gesandter geben soll.