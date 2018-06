Das persönliche Treffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump soll am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki stattfinden. Auf diesen Termin hätten sich die beiden Länder verständigt, teilten das russische und das US-Präsidialamt am Donnerstag mit, nachdem sich Putin am Mittwoch bereits mit Trumps nationalem Sicherheitsberater John Bolton getroffen hatte. Die beiden Präsidenten wollten über die Beziehungen ihrer Länder sowie über internationale Themen sprechen. Eine Zusammenkunft von Trump und Putin nach dem Brüssler Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli war bereits seit Längerem im Gespräch.



Vor dem geplanten Treffen dringt der Kreml weiter auf Gespräche der Außenminister. Ein Treffen der Chefdiplomaten Sergej Lawrow und Mike Pompeo sei notwendig, sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. Der Zeitplan sei zwar eng, doch könne es im Laufe der kommenden zwei Wochen stattfinden, sagte er.

Putin und Lawrow hatten am Mittwoch mit Trumps Sicherheitsberater John Bolton über den bevorstehenden Gipfel der beiden Präsidenten beraten. Es soll das erste große Treffen von Putin und Trump werden. Im vergangenen Jahr hatten sich beide zweimal kurz am Rande von internationalen Gipfeln getroffen. Das Verhältnis zwischen den Atommächten Russland und den USA ist angespannt, unter anderem wegen Vorwürfen, Russland habe den US-Präsidentschaftswahlkampf beeinflusst. Der US-Präsident hat sich jedoch mehrfach positiv über Wladimir Putin geäußert.

Trump hatte außerdem vor dem G7-Gipfel in Kanada vorgeschlagen, Russland wieder in die Gruppe der führenden Industrienationen aufzunehmen. Russland war 2014 wegen der Annexion der Krim ausgeschlossen worden. "Wir sind bereit zu einer Entwicklung, Vertiefung und Normalisierung der Beziehungen mit den USA", hatte Putin dazu während des letzten G7-Gipfels gesagt. Er habe schon nach Trumps Wahl gesagt, dass er ein persönliches Treffen sinnvoll fände, sagte der Kremlchef. Die Bundesregierung lehnt eine Rückkehr Russlands in den Kreis der G8 ab, solange sich die Lage in der Ukraine nicht entspannt.