Die Welt spielt Fußball und blickt auf Russland. Neben dem Sport widmen wir diesem großen, vielfältigen, komplizierten und oft missverstandenen Land einen Schwerpunkt.



Russische Hooligans, die polnische Fans angreifen – unschöne Videoaufnahmen kursieren seit Anfang der Woche im Netz, die Ausschreitungen vor dem WM-Spiel zwischen Polen und Senegal zeigen sollen. Die Szenen sind allerdings vor zehn Jahren entstanden, als sich Hooligans von Dynamo Moskau und Zenit St. Petersburg zu einer Massenschlägerei verabredet hatten. Bei der Fußball-WM in Russland ist es zu solchen Zwischenfällen bislang nicht gekommen. Denn der Gastgeber hat viel getan, um gewaltbereite Chaoten abzuschrecken, die Polizei gilt als gut vorbereitet, deutliche Warnungen wurden an die berüchtigte heimische Szene ausgesprochen. Und doch bleibt die Sorge, dass es wieder so weit kommt wie bei der EM in Frankreich.



In Marseille, bei der Europameisterschaft, war es eskaliert: Am Ende der Partie England gegen Russland stürmten russische Fans den gegnerischen Block und machten Jagd auf englische Fans. Zuvor hatten sie den Hafen überfallen. Die Bilder von den Ausschreitungen zeigen verwüstete Straßen, brüllende Fans, blutüberströmte Gesichter, überall Tränengas: 31 Menschen wurden verletzt. Ein britischer Fan schwebte in Lebensgefahr. Er war mit einer Metallstange niedergeschlagen worden.

Alexander Schprygin war damals in Marseille auch dabei. Der frühere Präsident der mittlerweile aufgelösten Russischen Vereinigung der Fußballfans wurde verhört und dann aus Frankreich ausgewiesen. Seither sei alles anders, sagt er. Keine Skandale, keine Randale, sagt er. Der große bullige Mann mit Kurzhaarschnitt und Zipjacke sitzt in einem Irish Pub in einem südlichen Stadtteil Moskaus. Ein Boxkampf flimmert über den Bildschirm, draußen donnern Autos über den breiten Lenin-Prospekt. Bunte Fanschals hängen an der Wand. FC Chelsea, Schalke, Werder Bremen.

Alexander Schprygin, früher Präsident der aufgelösten Russischen Vereinigung der Fußballfans © Vitaliy Bezrukih/Sputnik/RIA Nowosti/dpa

Wie war das bei der EM? Der 40-Jährige zuckt mit den Achseln. "Die französische Polizei hat einfach nicht für die Sicherheit der Fans gesorgt", sagt er. "In Russland könnte das nicht passieren." Dass es aber woanders passiert ist, scheint ihn mit Genugtuung zu erfüllen. "Das war eine Bombe", sagt er. Eine chemische Reaktion zwischen zwei Elementen, deren Explosionskraft nun mal die menschliche Willenskraft übersteige. Das sei die große Stunde der russischen Hools gewesen. "Wir sind jetzt die Nummer eins in Europa", sagt Schprygin stolz. "Und alle wissen das."

Schprygin wurde in Moskau geboren, als Jugendlicher war er ständig auf der Tribüne des Moskauer Clubs FC Dynamo. Es war ein Umfeld, das in den Wirren der Wendejahre klare Regeln für junge Männer wie Schprygin bot: männlich, brutal, rechts.

Nach dem Vorbild der englischen Firms entwickelten sich in der Fußballclubszene der Neunzigerjahre einzelne Hooligangruppen, russisch Chuligany. 1994 nahm Schprygin an seinen ersten Straßenkämpfen teil. Man kann Fotos aus dieser Zeit im Internet finden: Sie zeigen Schprygin mit Hitlergruß. Zehn Jahre später gründete er die Russische Vereinigung der Fußballfans und vernetzte sich mit der Politik. Auch ein Politiker der Staatsduma soll ihn einmal als Security angeworben haben.

Der Kreml pflegte jahrelang ein eigentümliches nahes Verhältnis zu den gewaltbereiten Fußballgruppen. 2010 zum Beispiel wurde ein Fan des Moskauer Fußballclubs Spartak von einem jungen Mann aus dem Nordkaukasus ermordet. Am nächsten Tag marschierten vor dem Kreml Tausende Neonazis auf. Gemeinsam mit Schprygin schritt Putin damals zum Grab des Ermordeten, um Blumen niederzulegen.

Doch diese Zeiten sind nach Einschätzung von Experten vorbei. Mit den Ausschreitungen von Marseille sind die Ultras in Ungnade gefallen. Nach den Ereignissen im Juni 2016 haben die russischen Behörden viel dafür getan, die Szene in den Griff zu bekommen. Vor Beginn der WM gab es Dutzende Razzien und Festnahmen. Fangesetze wurden verschärft, es gibt eine schwarze Liste mit gewaltbereiten Fußballfans. Schprygins Fanvereinigung wurde aus dem Russischen Fußballverband ausgeschlossen und wenig später aufgelöst. Er selbst wurde im September 2016 bei einem Kongress des russischen Fußballverbands festgenommen, auf der Hoteltoilette. Beim Confederation Cup im vergangenen Jahr hatte Schprygin Stadionverbot.