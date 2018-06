Die von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz hat nach Angaben des jemenitischen Militärs den internationalen Flughafen von Hudaida eingenommen.Bodentruppen sollen auf das Gelände vorgedrungen seien. Das Hauptgebäude sei umzingelt, jedoch noch nicht erobert. "Wir brauchen etwas Zeit, um sicherzustellen, dass keine Bewaffneten, Minen oder Sprengstoff in dem Gebäude sind," hieß es aus jemenitischen Militärkreisen. Helfer vor Ort meldeten, dass angrenzende Gebiete belagert würden und Tausende Menschen die Gegend nicht verlassen könnten.



Der internationale Flughafen von Hudaida befindet sich im Süden der Stadt, in der rund 600.000 Menschen leben. Die Gefechte um Hudeida, die am Mittwoch begannen, sind die größten seit Beginn des Kriegs zwischen der Militärallianz und den Huthi-Rebellen, die einen Großteil der bevölkerten Gebiete des Jemen beherrschen. Die arabische Militärallianz versucht, der Exilregierung des Jemen wieder zurück an die Macht zu verhelfen.

Hudeida liegt am Roten Meer. Über den Hafen werden fast alle Hilfsgüter in das verarmte Land gebracht. Internationale Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen warnen davor, dass lang anhaltende Gefechte schlimme Folgen für die Menschen haben könnten: Es droht eine Hungersnot für bis zu 8,4 Millionen Menschen.