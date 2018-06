Iván Duque - Konservativer Kandidat gewinnt Wahl in Kolumbien Der Kritiker des Friedensabkommens mit der Farc hat die Präsidentschaftswahlen in Kolumbien für sich entschieden. Ivan Duque will ehemalige Rebellen härter strafrechtlich verfolgen. © Foto: Fernando Vergara/AP/dpa

Nur eine Stunde nach Schließung der Wahllokale stand am Sonntagabend fest: Der Rechts-außen-Kandidat Iván Duque wird der neue Präsident Kolumbiens. Mit rund 54 Prozent der Stimmen setzte sich der 41-jährige Anwalt gegen seinen Kontrahenten Gustavo Petro durch. Der 58-jährige Ökonom Petro konnte mit rund 42 Prozent der Stimmen allerdings ein historisches Ergebnis erzielen: Zum ersten Mal in der kolumbianischen Geschichte erreichte ein linker Kandidat die Stichwahlen und konnte auf Anhieb mehr als acht Millionen Kolumbianer überzeugen.



"Wir haben ihnen einen gehörigen Schrecken eingejagt", verkündete Petro dann auch bei seiner abschließenden Rede am Sonntagabend vor einem jubelnden Publikum. "Ihnen", damit meint er die traditionellen Eliten, die die Kontrolle des Landes seit Jahrzehnten unter sich aufteilen.



Petro, der sich als Mann des Volkes inszeniert, wurde in den vergangenen Wochen für die kolumbianische Linke zu einer Art Messias. Und so verkündete er, dass "der Kampf für ein besseres und menschlicheres Kolumbien" weitergehen müsse. Das Wahlergebnis sei keine Niederlage, sondern im Gegenteil der Beweis für eine lebendige Opposition. Fortan wolle er die "Opposition der alternativen Kräfte" als Abgeordneter im Kongress anführen – vor allem aber auf der Straße. Gemeinsam mit Politikern anderer Parteien und einer breiten gesellschaftlichen Basis wolle er nun die Kampagnen für das im August geplante Referendum gegen die Korruption und für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr angehen.

Der Frieden wird anders

Besonders kritisch sieht die Opposition mögliche Änderungen am Friedensabkommen mit der Farc-Guerilla. Der neue Präsident Duque revidierte zwar seine Aussage, wonach er das 2016 unterzeichnete Abkommen "zerreißen" wolle. Er will jedoch signifikante "Korrekturen" an dem Vertrag vornehmen. Insbesondere die Übergangsjustiz, die der Mehrheit der ehemaligen Rebellen eine Amnestie garantiert, und die politische Beteiligung der mittlerweile gegründeten Farc-Partei sind Duque zuwider. Auch die Friedensverhandlungen mit der kleineren ELN-Guerilla will er aussetzen, sofern die Rebellen nicht eine Vielzahl unrealistischer Bedingungen erfüllen.



Und die Opposition scheint nach der Wahl gestärkt. "Noch nie hat ein linker Kandidat es lebend in die Stichwahlen geschafft und eine derart breite Basis hinter sich vereint", urteilt der Politologe und Kolumnist Ariel Ávila. In einem Land, das auf einen jahrzehntelangen bewaffneten Binnenkonflikt und eine konstante Repression oppositioneller Stimmen zurückschaut, sei Petros Aufstieg daher ein deutliches Zeichen für einen gesellschaftlichen Wandel.



Duque hingegen steht aus Sicht seiner Kritiker für eine Rückkehr in dunkle Zeiten: Er sei die Marionette des Ex-Präsidenten Álvaro Uribe, dem zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und umfangreiche Verbindungen zu paramilitärischen Vereinigungen vorgeworfen werden. Fakt ist: Ohne die Unterstützung Uribes hätte es der politisch unerfahrene Anwalt Duque niemals zur Präsidentschaft geschafft.