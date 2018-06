Die Reaktionen von Nordkoreas Nachbarstaaten auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong, das nun doch wie geplant am 12. Juni stattfinden soll, fallen unterschiedlich aus. Während Japans Verteidigungsminister forderte, den Druck auf das Land aufrechtzuerhalten, zeigte sich Südkoreas Regierung verhalten optimistisch.

"Es scheint, als ob die Straße, die zu einem Gipfel zwischen Nordkorea und den USA führt, weiter geworden ist", teilte das Büro von Südkoreas Präsident Moon Jae In mit. Die Regierung in Seoul warte das Treffen Trumps mit Kim "gespannt, aber ruhig" ab, teilte ein ein Sprecher mit.

Der südkoreanische Verteidigungsminister Song Young Moo warnte bei einem internationalen Sicherheitsforum in Singapur vor zu großem Misstrauen gegenüber Kim Jong Un. "Wenn wir glauben, dass Nordkorea uns in Zukunft austricksen will, was es in der Vergangenheit getan hat, wie können wir dann mit ihnen verhandeln und Frieden schließen?", sagte er laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.

Japan warnte die USA dagegen davor, zu sehr auf mögliche Zusagen Nordkoreas zu vertrauen. Der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera erinnerte beim Shangri-La-Dialog in Singapur daran, dass sich Nordkorea schon in der Vergangenheit zur atomaren Abrüstung verpflichtet habe. Danach habe es jedoch im Geheimen sein Atom- und Raketenprogramm vorangetrieben und die Nachbarländer im vergangenen Jahr mit einer Serie von ballistischen Raketenstarts bedroht.

Nordkorea dürfe nicht allein für die Tatsache belohnt werden, dass es sich zum Dialog bereit erklärt habe, sagte Onodera. Um Frieden zu schaffen, sei eine "komplette, nachprüfbare und unumkehrbare Demontage" aller nordkoreanischen Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen aller Reichweiten nötig. Der einzige Weg zu einer vollständigen Denuklearisierung sei, den maximalen Druck auf Nordkorea aufrecht zu erhalten.

Zuvor hatte eine nordkoreanische Delegation das Weiße Haus besucht, um das geplante Gipfeltreffen in Singapur vorzubereiten. Angeführt wurde sie von Kim Jong Chol, der als Kim Jong Uns rechte Hand gilt. Kim Jong Chol übergab Trump bei seinem Besuch einen Brief von Kim Jong Un. Trump sagte nach dem Gespräch mit dem Unterhändler, er glaube, dass sich Kim Jong Un der Denuklearisierung verpflichtet fühle. Der Gipfel sei jedoch erst der Beginn eines längeren Prozesses.