Die USA wollen ihre bisherige Truppenstärke in Südkorea trotz der Annäherungspolitik mit Nordkorea beibehalten. Das kündigte US-Verteidigungsminister James Mattis bei einem Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Song Young Moo an. Das Bekenntnis seines Landes zu Südkorea bleibe "eisern", sagte Mattis. Dazu zähle auch, die momentanen Truppenstärken beizubehalten. Die US-Regierung werde ihre gesamten diplomatischen und militärischen Möglichkeiten ausnutzen, um dieser Verpflichtung nachzukommen. Die USA haben derzeit 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert.

Mattis hatte Song während eines kurzen Zwischenaufenthalts auf seinem Weg von China nach Japan getroffen. Mit seinen Worten sendete er eine beruhigende Botschaft an Südkorea, nachdem eine gemeinsame und für diesen Sommer geplante Militärübung kurzfristig abgesagt worden war. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong Un bei ihrem Gipfeltreffen in Singapur versprochen, dass die Übung abgesagt wird.



Anfang Juni hatten sich Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un und der US-Präsident Donald erstmals getroffen und aus Sicht der US-Regierung eine historische Vereinbarung getroffen. So bekräftigte Kim Jong Un seinen Willen zur Denuklearisierung seines Landes, während Trump ankündigte, die gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea in der Region zu stoppen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul und des Pentagons wurde die für August geplante Übung, an der 17.500 US-Soldaten teilnehmen sollten, abgesagt. Bezüglich weiterer Manöver wurden noch keine Entscheidungen getroffen.