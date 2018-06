Am Ende ging alles ganz schnell und fast unaufgeregt über die Bühne. "Es war mir eine Ehre, Präsident dieses Landes zu sein und es ein bisschen besser zu hinterlassen, als ich es vorgefunden habe", sagte Mariano Rajoy bei seinem letzten Auftritt als spanischer Premier im Madrider Parlament. "Ich wünsche meinem Nachfolger, das auch einmal von sich sagen zu können."



Dann zog sich der Ex-Regierungschef in sein Büro zurück. Sein Schicksal war längst entschieden. Oppositionsführer Pedro Sánchez hatte für seinen Misstrauensantrag mit den erforderlichen 180 Stimmen die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich.



Madrid - Spanisches Parlament stürzt Regierungschef Rajoy Das Parlament in Madrid hat Mariano Rajoy das Vertrauen entzogen. Neuer Regierungschef ist der Sozialist Pedro Sánchez. © Foto: Sergio Perez / Reuters

Bereits am Vortag hatte der langjährige konservative Regierungschef die parlamentarische Debatte über seine Zukunft gemieden. Grund für den Misstrauensantrag der Sozialisten war ein enormer Korruptionsskandal: Seit Jahren ist bekannt, dass gegen Mitglieder der konservative Regierungspartei wegen illegalen Parteispenden und Korruption ermittelt wird. Vor einer Woche verurteilte der nationale Strafgerichtshof die gesamte Partei Partido Popular wegen "instutioneller Korruption", von der Mariano Rajoy als deren Chef nach Ansicht der Richter womöglich gewusst hat. Nachgewiesen werden konnte es ihm bisher nicht.



Bis zum Schluss stur und stoisch

Dennoch, das Korruptionsurteil reichte, um die sonst so zerstrittenen Fraktionen im spanischen Nationalparlament in ihrer Empörung über die konservative Volkspartei zu vereinen. Der bisher eher erfolglose Sozialist Sánchez stürzte Rajoy nun gemeinsam mit der Linkspartei Podemos sowie baskischen und katalanischen Nationalisten.



Als die Debatte über das Misstrauensvotum am Donnerstag noch lief, saß Rajoy ein paar Hundert Meter entfernt vom Parlament in einem Restaurant, sieben Stunden lang, und verabschiedete sich von seinen Ministern. Nein, es gab keine dramatischen Gesten. Der Mann, der sieben Jahre lang die Geschicke der viertstärksten Wirtschaftsmacht der EU geleitete hatte, blieb bis zum Schluss seinem Stil treu – stur, stoisch – und von einer staatsmännischen Höflichkeit. Nach seiner Abwahl kam er dann zurück ins Plenum und gratulierte als erster dem neuen Premier.

Der Neue betont seine Treue zu Europa

"Si, se puede", "ja wir schaffen das" tönte es dazu von den Bänken der linken Partei Podemos. Es ist der berühmt gewordene Slogan der neuen Linken, die Mariano Rajoy als Repräsentanten der "korrupten Kaste" zu ihrem Feindbild gemacht hatte. Doch obwohl die konservative Volkspartei bei den letzten Wahlen an Stimmen verlor, blieb sie lange die stärkste politische Kraft in Spanien. Seit 2016 regierte Rajoy ohne Mehrheit, in einer Minderheitsregierung. Aber er wurschtelte sich immer irgendwie durch. Bis jetzt.



Sánchez' Wahl zum neuen Ministerpräsidenten ist für die spanische Linke somit ein später Triumph. Er kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich zunächst wenig ändern wird in Spanien. Der Sozialist hat das Budget seines Amtsvorgängers übernommen, als Zugeständnis an die konservativen Nationalisten aus dem Baskenland. Wirtschaftspolitisch bleibt alles beim Alten. Auf die Formel "Austerität mit freundlicherem Gesicht" brachte das der Journalist Guillem Martínez.



Weder die Finanzmärkte noch Europa müssen sich Sorgen machen, das war auch die Botschaft des Sozialistenchefs in seiner Rede. Währenddessen stiegen die Werte des IBEX35, des Aktienindex der 35 größten spanischen Unternehmen. Immer wieder betonte Sánchez seine "unverbrüchliche Treue" zu Europa. Ganz wie sein Vorgänger.