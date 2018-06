Die Einigung war bereits angekündigt – nun haben die Außenminister Griechenlands und Mazedoniens ein Abkommen im Namensstreit um den Staat unterzeichnet. Mazedoniens Außenminister Nikola Dimitrov und sein griechischer Amtskollege Nikos Kotzias trafen sich im Beisein ihrer Regierungschefs im grenznahen Fischerdorf Psarades am Prespasee, um den Kompromiss zu besiegeln. Das Ergebnis: Die Republik darf nicht mehr nur Mazedonien (griechisch: Makedonía) heißen. Auch wenn die Bezeichnung im Kern erhalten bleibt, bekommt sie einen wichtigen Zusatz: Das eigenständige Land soll fortan den offiziellen Namen Republik Nordmazedonien tragen.

Damit es wirklich zur Umbenennung kommt, muss das Abkommen aber noch von den Parlamenten beider Staaten und in einem Referendum – einer Volksabstimmung unter Mazedoniens Bevölkerung – gebilligt werden. In beiden Ländern gibt es Widerstände. Die konservative Opposition in Griechenland lehnt die Einigung ab. Ein von ihr eingebrachter Misstrauensantrag gegen den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras wurde allerdings am Samstag mit klarer Mehrheit im Parlament zurückgewiesen. Auch Mazedoniens Opposition und der von ihr gestellte Präsident Gjorge Ivanov sind gegen das Abkommen, das die Staatschefs beider Länder ausgehandelt hatten.



Wir haben wirklich Berge versetzt. Zoran Zaev, Außenminister von Noch-Mazedonien

Tsipras sprach in Psarades von einem "mutigen, historischen und nötigen Schritt für unsere Völker". Das Abkommen "eröffnet einen Weg für Frieden, Brüderlichkeit und Wachstum für unsere Länder, den Balkan und Europa". Sein Amtskollege im Nachbarland, Zoran Zaev, sagte: "Wir haben wirklich Berge versetzt." Beide Länder "treten aus der Vergangenheit heraus und blicken in die Zukunft".

Mazedonien ist seit 1991 ein eigenständiger Staat Europas. Damals erklärte sich die jugoslawische Teilrepublik für unabhängig – und gab sich diesen Namen. Mazedonien ist aber zugleich der Name einer nordgriechischen Provinz. Und genau deshalb gab es seit Jahrzehnten einen erbitterten Namensstreit zwischen den Nachbarländern, der deren Beziehungen stark belastete. Viele Griechen befürchteten, der Nachbar könnte mit der Landesbezeichnung Mazedonien Ansprüche auf die gleichnamige Provinz erheben. Die Vorbehalte Griechenlands standen bislang auch einer weiteren Annäherung Mazedoniens an die EU und die Nato im Wege.