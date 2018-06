Aller Voraussicht nach wird es ein historischer Tag in Spanien: Regierungschef Mariano Rajoy droht die Abwahl aus dem Amt. Die Sozialisten (PSOE) haben im Parlament ein Misstrauensvotum gegen den 63-Jährigen beantragt und höchstwahrscheinlich haben sie die notwendige Mehrheit, um Rajoy mit der Abstimmung tatsächlich zu stürzen. Die Abgeordneten müssen gleichzeitig für einen von der PSOE präsentierten Kandidaten stimmen, der eine neue Regierung bilden müsste. Dieser Kandidat ist der Sozialistenchef Pedro Sánchez.

Die Sitzung des Parlaments hat am Freitagmorgen begonnen, die Abstimmung soll um 11 Uhr beginnen. Gewinnt Sánchez, wäre er automatisch neuer Regierungschef. Er hat bereits angekündigt, zu einem späteren Zeitpunkt eine Neuwahl ansetzen zu wollen.



Rajoy gestand am Morgen vor dem Parlament seine Niederlage ein. "Es war mir eine Ehre, Regierungschef Spaniens gewesen zu sein", sagte er vor den Abgeordneten. Es sei ihm auch eine Ehre, ein besseres Spanien zu hinterlassen, als er es vorgefunden habe. Er dankte all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch wolle er der Erste sein, der seinem potenziellen Nachfolger Sánchez später gratuliere.



Noch vergangene Woche sah es so aus, als ob die erforderliche Mehrheit gegen Rajoy nicht zu erreichen ist. Doch am Donnerstag kündigte die Baskische Nationalistische Partei an, für den Misstrauensantrag zu stimmen. Die benötigte absolute Mehrheit von 176 Abgeordneten gilt nun als wahrscheinlich, denn auch das linke Bündnis Unidos Podemos, das über 67 Sitze verfügt, und mehrere Regionalparteien – unter anderem auch aus der Krisenregion Katalonien – wollen gegen Rajoy stimmen.



Die liberale Partei Ciudadanos, die bisher die Minderheitsregierung von Rajoy unterstützte, will nicht für den Misstrauensantrag stimmen. Sie drängt den Ministerpräsidenten aber zum Rücktritt und fordert Neuwahlen.

Die Sozialisten hatten den konstruktiven Misstrauensantrag als Reaktion auf die Gerichtsurteile in der Korruptionsaffäre um Rajoys konservative Partei PP eingebracht. Der nationale Strafgerichtshof hatte die Partei in der vergangenen Woche wegen Verwicklung in den Skandal zu einer Geldstrafe von 245.000 Euro verurteilt. Mehrere frühere Parteimitglieder erhielten teils langjährige Haftstrafen.

"Schlecht für Spanien, schlecht für die Spanier"

Verliert Rajoy, wäre er der erste spanische Regierungschef, der durch ein Misstrauensvotum gestürzt wird. Einen Rücktritt wegen des Korruptionsskandals hatte Rajoy immer wieder ausgeschlossen. Als das Gerücht kursierte, Rajoy könnte schon vor der Abstimmung seinen Rücktritt erklären, wurde dies von der Generalsekretärin seiner PP zurückgewiesen: "Das wäre weder im allgemeinen Interesse Spaniens noch im Interesse der PP, die in diesem Fall Hand in Hand gehen", sagte María Dolores de Cospedal.

Rajoy selbst bezeichnete den Antrag der Sozialisten als "schlecht für Spanien und schlecht für die Spanier". Der Antrag erzeuge nur Unsicherheit, sagte der Regierungschef. Die Sozialisten hätten den Antrag in einem extrem schwierigen Moment für das Land gestellt. Einziges Ziel sei es, PSOE-Chef Pedro Sánchez "um jeden Preis" an die Macht zu bringen. Sánchez werde vom Volk aber nicht gewollt, da er mehrere Wahlen als Spitzenkandidat der Sozialisten verloren habe.

Mehr zum Korruptionsskandal bei den spanischen Konservativen können Sie hier nachlesen.