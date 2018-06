Wladimir Putin hat die US-Zölle auf Stahl gegen langjährige Wirtschaftspartner als ungerechtfertigte Sanktionen bezeichnet. Der russische Präsident sagte in seiner jährlichen Bürgerfragestunde, Staaten, die nach der russischen Annexion der Krim Sanktionen verhängten, spürten nun am eigenen Leib, wie sich das anfühle.

Andere Staaten sähen Russland fälschlicherweise als Bedrohung und Konkurrenten an. Das ließe sich ändern, wenn sie einsähen, dass die westlichen Sanktionen ineffektiv, kontraproduktiv und schädlich für alle seien, sagte Putin.



Er warnte die Ukraine vor Militäroperationen während der Fußball-Weltmeisterschaft. "Ich hoffe, dass es keine Provokationen geben wird", sagte er. "Wenn das passieren sollte, denke ich, dass es generell sehr ernsthafte Konsequenzen für die ukrainische Regierung haben würde."



In der mehrstündigen, im Fernsehen live übertragenen Call-in-Fragestunde äußerte er sich zu zahlreichen Themen, darunter zum Handelskonflikt zwischen der EU und den USA, zu neuen Waffensystemen, dem russischen Einsatz in Syrien, der wirtschaftlichen Entwicklung und seiner Nachfolge. Ausgewählte Bürger konnten ihn anrufen. Laut russischen Medien hatten Bürger zudem bis zu zwei Millionen Fragen eingereicht.



Russland ist vom 14. Juni bis 15. Juli Gastgeber der Fußball-WM. Einer der Austragungsorte ist Rostow, das 100 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt ist. In dem Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine sind seit April 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden.

Nicht mehr als zwei Amtszeiten in Folge

Im Streit zwischen der EU und den USA über Zölle und das Atomabkommen mit dem Iran sagte Putin, er habe die Europäer schon vor vielen Jahren vor der Machtausbreitung der Amerikaner gewarnt. Er erinnerte an eine Rede 2007 auf der Sicherheitskonferenz in München. Da habe er gesagt, dass die USA den Einflussbereich ihrer Justiz über die eigenen Landesgrenzen hinaus ausweiteten und dass dies nicht akzeptabel sei. "Niemand wollte zuhören und niemand hat irgendetwas getan, um das zu stoppen." Russland will wie die EU das Atomabkommen mit dem Iran fortsetzen, das US-Präsident Donald Trump für sein Land aufgekündigt hat.

Die russische Wirtschaft sieht Putin auf gutem Weg. Im vergangenen Jahr sei sie um 1,5 Prozent gewachsen. Er werde alle Minister persönlich in die Verantwortung nehmen, um die Ziele der Regierung zu erreichen. Die vierte Amtszeit des 65-Jährigen endet 2024. Die Verfassung lässt nicht mehr als zwei Amtszeiten in Folge zu. Putin hat bereits mehr Amtszeiten hinter sich. Für eine Zwischenzeit hatten er und Ministerpräsident Dmitri Medwedew die Ämter getauscht, damit Putin erneut als Präsident antreten konnte.