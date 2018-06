Vor der Wahl in der Türkei hat der Präsidentschaftskandidat der Oppositionspartei CHP, Muharrem İnce, bei einer Veranstaltung in der westtürkischen Küstenmetropole Izmir ein Millionenpublikum angezogen. Die Zeitung Hürriyet sprach von "einer der größten Oppositionsveranstaltungen seit Jahren".

Bilder zeigten dicht gedrängte Menschenmassen, die über weite Strecken die Uferpromenade füllten. Nach Angaben des Kandidaten selbst kamen drei Millionen Menschen. Selbst regierungsnahe Medien meldeten zwei bis zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Von unabhängiger Seite ist die Zahl indes nicht zu überprüfen.

In der Türkei finden am Sonntag vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Umfragen zufolge könnte das Bündnis der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP mit der ultrarechten MHP bei der Parlamentswahl die Mehrheit verfehlen. Auch ein Sieg von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ist alles andere als sicher.

Jüngsten Wählerbefragungen zufolge könnte Erdoğan am Sonntag weniger als 50 Prozent der Stimmen erhalten und müsste dann am 8. Juli in einer Stichwahl antreten – aller Voraussicht nach gegen İnce, der in Umfragen an zweiter Stelle hinter Erdoğan liegt. Mehrere andere Oppositionsparteien haben angekündigt, den 54-Jährigen in diesem Fall zu unterstützen.

Besonders viele Unterstützer haben İnce und seine kemalistische Mitte-Links-Partei eben im westtürkischen Izmir. Von seinem Auftritt dort berichteten viele TV-Sender sogar live – unterbrachen die Übertragung aber, um einen Wahlkampfauftritt von Erdoğan zu zeigen. Dieser landete erstmals auf dem neuen Flughafen in Istanbul, der zwar erst im Oktober eröffnet werden soll, aber bereits jetzt als Prestigeobjekt des türkischen Staatschefs gilt.

Wahlbeobachter und Menschenrechtler kritisieren seit Langem, dass ein Großteil der türkischen Medien unter direkter oder indirekter Kontrolle der Regierung steht und der Opposition wenig Raum gibt. Während deren Veranstaltungen nur mit wenig Sendeminuten bedacht werden, übertragen die wichtigsten Sender Wahlkampfreden von Erdoğan mehrmals täglich und in voller Länge.