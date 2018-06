Der nicaraguanische Staatschef Daniel Ortega ist seinen Gegnern entgegengekommen. Eine unabhängige Wahrheitskommission soll die Todesfälle bei regierungskritischen Protesten untersuchen. Darauf einigten sich die Regierung und ihre Gegner unter Vermittlung der katholischen Kirche. Es gehe "um alle Toten und Gewaltakte, um die Identifizierung der Verantwortlichen und um einen umfassenden Plan, wie für die Opfer Gerechtigkeit hergestellt werde kann", sagte Kardinal Leopoldo Brenes. Trotz der Einigung und Verhandlungen waren am Wochenende bei Protesten mindestens acht Menschen getötet worden.

Außerdem sollen internationale Organisationen wie die lateinamerikanische Menschenrechtskommission, die UN-Menschenrechtskommission und die EU einbezogen werden, um die Unabhängigkeit zu garantieren. Im Gegenzug für die Wahrheitskommission wollen Regierungsgegner einen gemeinsamen Plan zum Ende der wochenlangen Straßensperren ausarbeiten. Im Mai hatte das Parlament bereits eine Wahrheitskommission eingesetzt, um die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei mit mindestens 45 Toten zu untersuchen. Die meisten der fünf Kommissionsmitglieder gehörten jedoch der Regierungspartei an.



Die Bischofskonferenz habe Präsident Ortega jetzt auch vorgezogene Wahlen im März vorgeschlagen, hieß es seitens der Kirche. Ortega sei darauf aber nicht eingegangen. Er habe lediglich gesagt, er sei bereit, allen verfassungsgemäßen Vorschlägen Gehör zu schenken. Am Montag sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Dabei solle es auch um einen sogenannten "Reformzeitplan" gehen. Darin sei die Möglichkeit von Neuwahlen enthalten, sowie eine Verfassungsänderung, die eine Wiederwahl des derzeitigen Präsidenten verhindern würde, sagten die Bischöfe.



Einigung nach zwei Monaten Unruhe

Am Samstag hatten sich Nicaraguas Regierung und Bürgerrechtler nach zwei Monaten Unruhe auf ein Ende der Gewalt in dem Land geeinigt. "Die Nicaraguaner brauchen keine weitere Gewalt", sagte der Außenminister des zentralamerikanischen Landes, Denis Moncada. Er fungiert in dem Konflikt als Chefunterhändler der Regierung. Vertreter von Bürgerrechtsgruppen begrüßten die Einigung. Sollte sich die Regierung jedoch nicht an die Bedingungen der Vereinbarung halten, würden friedliche Proteste wieder aufgenommen.



Nachdem Präsident Daniel Ortega im April überraschend angekündigt hatte, Rentenleistungen zu kürzen, fanden im ganzen Land Demonstrationen statt. Zwar rückte er rasch von seinen Plänen ab, doch das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten löste eine landesweite Protestwelle gegen Ortega aus. Nach Angaben des nicaraguanischen Menschenrechtszentrums wurden bei Ausschreitungen zwischen Proregierungskräften und Demonstranten innerhalb von acht Wochen 170 Menschen getötet und Hunderte verletzt.