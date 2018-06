US-Präsident Donald Trump hält es für möglich, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in die USA einzuladen. Sollte sein Treffen mit Kim in der kommenden Woche gut verlaufen, würde er sich mit dem Nordkoreaner auch in Washington treffen, sagte Trump. Er wünsche sich eine Normalisierung der Beziehungen.

Trump betonte, er glaube an einen "großen Erfolg" des Gipfeltreffens in Singapur. Er gehe davon aus, dass Kim Jong Un "etwas Großartiges für sein Volk und für seine Familie und für sich selbst" tun wolle. Trump hält die Unterzeichnung eines Friedensabkommens zur formellen Beendigung des Kriegszustands auf der koreanischen Halbinsel für möglich. "Wir könnten absolut eine Vereinbarung unterzeichnen", sagte Trump. Seit dem Ende des Koreakriegs 1953 gilt auf der Halbinsel lediglich ein Waffenstillstand, offiziell befinden sich die beiden koreanischen Staaten noch immer im Kriegszustand.



Bereits zuvor hatte der US-Präsident sich optimistisch zu dem Treffen mit Kim geäußert, das er vorübergehend abgesagt, später wieder zugesagt hatte. Die historische Begegnung am Dienstag "wird viel mehr sein als eine Gelegenheit für ein Foto". Nordkorea müsse seine Kernwaffen abgeben. "Wenn sie nicht entnuklearisieren, ist das inakzeptabel", sagte Trump.



Trumps Anwalt Rudy Giuliani hatte Nordkorea zuvor laut einem Zeitungsbericht brüskiert. Nach Angaben des Wall Street Journal sagte er bei einer Konferenz in Tel Aviv, Kim habe "auf Händen und Knien" um ein Gipfeltreffen mit Trump gebettelt. Dies sei "exakt die Position, in die man ihn bringen will". Nun hätten die USA die Oberhand.

Das geplante Gipfeltreffen gilt als historisch, weil noch nie ein amtierender US-Präsident mit einem Machthaber des weitgehend isolierten Nordkoreas zusammengetroffen ist.



Trump hatte in der vergangenen Woche den nordkoreanischen Parteifunktionär Kim Yong Chol im Weißen Haus empfangen, der ihm den Brief von Kim Jong Un übergab. Er hatte dem US-Präsidenten einen übergroßen Briefumschlag überreicht. Trump beschrieb den Brief als freundlich. Es sei nur eine Grußbotschaft gewesen, sie sei "sehr warmherzig" und "sehr nett" gewesen, sagte er.