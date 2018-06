Oberstes US-Gericht erklärt Trumps Einreiseverbot für rechtmäßig Das Urteil ist einer der größten Erfolge seiner Präsidentschaft: Donald Trumps Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimischen Ländern verstößt laut Oberstem Gericht nicht gegen die Verfassung. © Foto: Drew Angerer/Getty Images

Im Streit um das Einreiseverbot für Menschen aus mehreren islamischen Ländern hat der Oberste Gerichtshof der USA die Entscheidung von Präsident Donald Trump für rechtmäßig befunden. Nach monatelanger Prüfung verkündete der Supreme Court, dass das entsprechende Dekret nicht gegen die Verfassung verstößt. Betroffen sind Menschen aus dem Iran, Libyen, Somalia, Syrien und dem Jemen.

"Keine Diskriminierung von Muslimen"

Die Richter entschieden den Streit mit fünf zu vier Stimmen. Dem Urteil zufolge stellt die jüngste Version des Verbots keine Diskriminierung von Muslimen dar; zudem habe der Präsident seine Befugnisse mit dem Erlass der Visasperren nicht überschritten. "Der Präsident der Vereinigten Staaten hat die außerordentliche Macht, zu seinen Bürgern und für sie zu sprechen", schrieb der Vorsitzende Richter John Roberts in der Urteilsbegründung.

SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Juni 2018

In einer ersten Reaktion zeigte sich Trump begeistert über die Entscheidung des Gerichtshofs. "Wow", twitterte er. Tatsächlich ist dieses Urteil einer der größten Erfolge seiner bisherigen Präsidentschaft. Im Wahlkampf hatte er eine "totale und vollständige Abschaltung" der muslimischen Einwanderung in die USA gefordert und nur eine Woche nach seinem Amtsantritt am 20. Januar 2017 das erste Einreiseverbot gegen Menschen aus mehreren überwiegend muslimisch geprägten Ländern verhängt.

Weltweit hatte er damit Entsetzen, an vielen Flughäfen für Chaos – und für einen zähen Rechtsstreit mit seinen Gegnern gesorgt. Ein Bundesrichter stoppte den Erlass des Präsidenten zunächst vorläufig, in den folgenden Monaten überarbeitete die US-Regierung das Einreiseverbot mehrfach – immer wieder aber stoppten Gerichte die verschiedenen Versionen.

Alle vorherigen Urteile sind damit aufgehoben

Im vergangenen Dezember dann ließ der Supreme Court die jüngste Form der Visasperren aus dem September schließlich in Kraft treten. Betroffen davon waren neben dem Iran, Libyen, Somalia, Syrien und dem Jemen auch der Tschad. Trumps Regierung hatte argumentiert, diese Länder genügten den Anforderungen der USA für ausreichende Sicherheitsüberprüfungen von Visa-Antragstellern und Informationsaustausch nicht. Der Tschad wurde später wieder von der Liste gestrichen, die übrigen Restriktionen galten seitdem nur vorläufig.



Nun aber ist der von Kritikern geschmähte Muslim Ban geltendes Recht, alle vorherigen Entscheidungen niedrigerer Gerichtsinstanzen sind durch das Urteil hinfällig. Konkret verhandelt worden war die Klage des US-Bundesstaates Hawaii, der das Dekret mit dem Vorwurf angefochten hatte, es würde die Angehörigen einer bestimmten Religion diskriminieren. Die Regierung hingegen erklärte, es gehe nicht um Religion oder Rasse, sondern um nationale Sicherheit.