Die Welt spielt Fußball und blickt auf Russland. Bevor der Sport losgeht, widmen wir diesem großen, vielfältigen, komplizierten und oft missverstandenen Land einen Schwerpunkt.



Es ist der 14. Mai 2018, als Oleh Senzow in den Hungerstreik tritt. In einem Straflager im hohen Norden Russlands und Tausende Kilometer von seiner Heimatstadt Simferopol entfernt. Der ukrainische Regisseur will so lange hungern, bis 63 ukrainische politische Gefangene in Russland freigelassen werden. Vor vier Jahren wurde Senzow auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim von russischen Behörden festgenommen und später wegen "Terrorismus" zu 20 Jahren Haft verurteilt. "Es ist kein Zufall, dass er den Hungerstreik vor dem Start der Fußball-WM in Russland begonnen hat, um so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam zu machen", sagte seine Schwester Natalja Kaplan bei einer Pressekonferenz in Kiew.

Das sportliche Großereignis wird genau einen Monat nach Senzows drastischem Schritt beginnen. Und auch ohne den Hungerstreik stellt sich vor einem solchen Event in einer Autokratie unweigerlich die Frage: Wie viel Politik verträgt der Sport? Im Fall der Fußball-WM umso mehr angesichts der Spannungen zwischen Russland und dem Westen. Von der Krim-Annexion, den Kriegen im Donbass und in Syrien über die russische Einflussnahme auf die US-Wahl bis zum Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal gibt es genug Anlässe, über den Spielfeldrand hinauszuschauen.

"Verhöhnung unserer europäischen Werte"

Schon seit der Krim-Annexion ist immer wieder die Forderung erhoben worden, die WM in Russland zu boykottieren. Das ging sogar so weit, dass der britische Außenminister Boris Johnson den Besuch des Turniers mit dem Besuch der Olympischen Spiele 1936 unter Hitler verglichen hat. "Der Giftgasanschlag in Salisbury ist nur das neueste Kapitel von Wladimir Putins Verhöhnung unserer europäischen Werte", heißt es in einem offenen Brief (PDF) von 60 EU-Parlamentariern. Sie fordern dazu auf, die WM zumindest diplomatisch zu boykottieren, wie es zuletzt britische und isländische Politiker angekündigt hatten.

Leonid Wolkow, Wahlkampfleiter des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny © Simone Brunner

Leonid Wolkow ist jemand, der sich mit Boykotten auskennt. Der 37-jährige gebürtige Jekaterinburger sitzt in der Lobby eines Hotels in der Wiener Innenstadt, er ist zu einem Vortrag über die russische Opposition in die österreichische Hauptstadt gereist. Wolkow ist ein gefragter Mann: Seit Jahren ist er als Wahlkampfleiter so etwas wie die rechte Hand des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Als Nawalny zur Präsidentschaftswahl im März nicht zugelassen wurde, riefen seine Anhänger zu einem Boykott der Abstimmung auf, den Wolkow organisierte. Während des Gesprächs wird er immer wieder gebannt auf sein Handy blicken, denn derzeit kommt es wieder vermehrt zu Festnahmen. 21 Mitarbeiter Nawalnys sind in den vergangenen Wochen zur sogenannten Administrativhaft verurteilt worden. Auch Wolkow war zuletzt mehrere Tage lang inhaftiert, auch am Wahltag.



Die Kritik, Nawalny habe Putin mit dem Boykott erst recht ein starkes Wahlergebnis gesichert, weist Wolkow zurück. Der Schritt sei sinnvoll gewesen, "weil er ja gerade die Legitimität dieser Wiedereinsetzung infrage stellt". Einem Boykott der WM kann er dagegen nicht viel abgewinnen. "Ob jetzt die ganze Welt auf Russland schaut oder nicht, interessiert uns eigentlich nicht", sagt Wolkow. "Es gibt nur eines, was uns wirklich interessiert: das ist der russische Wähler." Größere Proteste gegen die Regierung wie im Vorjahr, als Nawalny in 80 Städten Demonstranten mobilisierte, sind parallel zum Fußballfest jedenfalls nicht das Ziel: "Wir denken gerade darüber nach, welche Form einer politischen Aktion angemessen wäre", sagt Wolkow. "Zugleich wollen wir den Fans aber auch nicht die WM kaputt machen und ihnen ihre Stimmung verderben."