Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat laut des Anwalts von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, um einen Gipfel mit Trump gebettelt. Die USA hätten das Treffen zunächst abgesagt, weil Nordkorea den USA mit einem Atomkrieg gedroht habe, sagte Giuliani bei einer Konferenz der israelischen Zeitung Globes in Tel Aviv.

"Kim Jong Un ging zurück auf seine Hände und Knie und bettelte darum, was exakt die Position ist, in die man ihn bringen will", sagte Giuliani. Nun, da der Gipfel wieder geplant sei, hätten die USA die Oberhand, sagte Giuliani.

In einem zweiten Interview mit der Nachrichtenagentur AP wies Giuliani die Vermutung zurück, dass solche Kommentare vor dem geplanten Treffen nicht hilfreich seien und die Stimmung vergiften könnten. "Es zeigt, dass der Präsident die mächtigere Person ist", sagte Giuliani der AP. Solange Kim das nicht akzeptiere, werde es keine sinnvollen Verhandlungen geben.

Das Gipfeltreffen von Trump und Kim soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. Noch nie hat ein amtierender US-Präsident den amtierenden Machthaber des weitgehend isolierten Nordkoreas getroffen.



Im Mai hatte Trump den Gipfel zunächst unter Verweis auf "offene Feindseligkeit" Nordkoreas abgesagt. Da sich das Regime in Pjöngjang aber dennoch weiter offen für Gespräche zeigte, änderte Trump kurz danach seinen Kurs wieder. Die USA hoffen, Nordkorea dazu bewegen zu können, sein Atomprogramm komplett abzubauen. Nordkorea will aus der internationalen Isolation heraus, um über Außenhandel und Investitionen das Land entwickeln zu können.