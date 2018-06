Madrid - Spanisches Parlament stürzt Regierungschef Rajoy Das Parlament in Madrid hat Mariano Rajoy das Vertrauen entzogen. Neuer Regierungschef ist der Sozialist Pedro Sánchez. © Foto: Sergio Perez / Reuters

Das spanische Parlament hat Ministerpräsident Mariano Rajoy das Vertrauen entzogen und ihn abgewählt. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Madrid votierten in einem Misstrauensvotum gegen den Chef der konservativen PP und wählten den Sozialisten Pedro Sánchez zum neuen Regierungschef. Gegen Rajoy und damit für den Misstrauensantrag stimmten 180, dagegen 169. Enthaltungen gab es eine. Für den Schritt war die absolute Mehrheit der Stimmen notwendig. Die 350 Abgeordneten mussten ihre Unterstützung oder Ablehnung öffentlich erklären.

Es ist das erste Mal in der demokratischen Geschichte des Landes, dass ein Ministerpräsident durch einen Misstrauensantrag gestürzt wurde. Den Antrag hatten die Sozialisten (PSOE) eingebracht. Ihnen schlossen sich weitere Oppositionsparteien an, was es möglich machte, die notwendige absolute Mehrheit zu erreichen. Die liberale Partei Ciudadanos, die einen Rücktritt Rajoys und eine Neuwahl gefordert hatte, stimmte für Rajoy.



Pedro Sánchez ist neuer Ministerpräsident Spaniens. © Pierre Philippe Marcou/AFP/Getty Images

Am Vormittag sagte Rajoy im Parlament, es sei ihm eine Ehre gewesen, Regierungschef von Spanien gewesen zu sein. Es sei ihm eine Ehre, Spanien in einem besseren Zustand zu übergeben, als er es vorgefunden habe. "Ich danke allen Spaniern für ihre Unterstützung. Viel Glück", sagte der 63-Jährige. Nach der Abstimmung wolle er der erste sein, der Sánchez gratuliere.



Rajoy durch Korruptionsskandal belastet

Die Sozialisten haben den Misstrauensantrag vergangene Woche gestellt, nachdem ein Gericht ehemals führende Vertreter von Rajoys regierender PP wegen Korruption zu langjährigen Haftstrafen verurteilt hatte. 29 Angeklagte, darunter ehemalige PP-Führungsmitglieder, wurden wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäsche und illegaler Bereicherung zu insgesamt 351 Jahren Gefängnis verurteilt.

Rajoy führte seit 2016 eine Minderheitsregierung. Nach der heutigen Abstimmung muss er bei König Felipe VI. vorstellig werden und seinen Rücktritt verkünden. Sánchez muss in einem weiteren Schritt vom König vereidigt werden.



Für Sánchez wird es nicht einfach zu regieren, seine Sozialistische Partei hat nur 84 Sitze im Parlament. Er hat deshalb bereits angekündigt, in absehbarer Zeit eine Neuwahl auszurufen.