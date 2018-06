Der Oberste Gerichtshof der USA hat einem Bäcker recht gegeben, der einem schwulen Ehepaar aus religiösen Gründen keine Hochzeitstorte backen wollte. Der Supreme Court argumentierte, die religiösen Überzeugungen des Konditors müssten angemessen in Betracht gezogen werden. Der Mann hatte argumentiert, dass es ihm sein christlicher Glaube nicht erlaube, mit einer Torte die Ehe zwischen Homosexuellen zu unterstützen.

Der Fall liegt bereits sechs Jahre zurück. Als sich der Konditor damals weigerte, für das Paar zu backen, legten die Männer bei der Bürgerrechtskommission des US-Bundesstaates Colorado Beschwerde ein. Diese gab dem Paar recht und wertete das Verhalten des Bäckers als diskriminierend. Der Konditor habe alle Kunden unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung zu bedienen, hieß es damals.

Doch der Supreme Court argumentierte nun, damit habe sich die Kommission feindselig gegenüber dem Glauben des Mannes verhalten. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes fiel sieben zu zwei aus. Die beiden liberalen Richterinnen Ruth Bader Ginsburg und Sonia Sotomayor stimmten dagegen.

Der Rechtsstreit der beiden Männer mit dem Konditor erregte landesweites Aufsehen – zumal der Konditor kein Einzelfall ist. Immer wieder geben Konditoreien, Blumenläden, Fotostudios und andere Firmen an, dass sie aus religiösen Gründen keine Dienstleistungen für homosexuelle Paare erbringen wollen.

Kein Grundsatzurteil

Entgegen der Erwartungen vieler Beobachter sprach das Oberste Gericht jedoch kein Grundsatzurteil dazu, inwieweit Dienstleistungen in der Geschäftswelt aus religiösen Überzeugungen heraus verweigert werden dürfen. Der Supreme Court hielt ausdrücklich fest, dass sich sein Urteil allein auf den konkreten Fall beziehe.

Das Oberste Gericht mahnte lediglich, dass alle künftigen richterlichen Entscheidungen zu derartigen Fällen sorgfältig abzuwägen seien. Dabei dürfe es keine "unangemessene Missachtung für ehrliche religiöse Überzeugungen" geben, zugleich dürften Homosexuelle aber auch keinen "Erniedrigungen" auf dem Markt für Waren und Dienstleistungen ausgesetzt werden.

Der Supreme Court hatte 2015 in einem historischen Urteil die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA landesweit legalisiert. Der Fall des Konditors aus Colorado datiert jedoch bis 2012 zurück, als die gleichgeschlechtliche Ehe in diesem Bundesstaat noch verboten war. Das schwule Paar heiratete damals in Massachusetts, wo ihre Eheschließung bereits legal war.