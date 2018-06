Syrerinnen und Syrer bekommen mehr Zeit, um gegenüber den Behörden nachzuweisen, über welche Besitztümer sie verfügen. Nach internationaler Kritik hat die syrische Regierung bei einem umstrittenen Gesetz zu Enteignungen von Haus- und Landbesitzern eingelenkt. Die Fristen für den Nachweis von Eigentum wurden von 30 Tagen auf ein Jahr ausgedehnt, wie Außenminister Walid Muallim vor Journalistinnen und Journalisten in Damaskus sagte.

Das im April in Kraft getretene sogenannte Dekret 10 erlaubt es der Regierung, Stadtentwicklungsgebiete auszuschreiben, in denen die Besitzer enteignet werden können. Im Gegenzug erhält der Staat Anteile an dem neuen Immobilienprojekt.

Derartige Regelungen sind weltweit üblich zur Entwicklung vernachlässigter oder zerstörter Gebiete, doch wird befürchtet, dass die Umsetzung des Gesetzes in Syrien zu erheblichem Missbrauch führen wird. Experten warnen, dass das Dekret zehn Millionen Vertriebene ihre Wohnungen, Häuser und Grundstücke kosten kann, da sie kaum Möglichkeiten haben, rechtzeitig ihre Ansprüche geltend zu machen.



Einige Kritiker der syrischen Regierung sprechen sogar von faktischer ethnischer Säuberung. In ähnlicher Weise hätten in den 1990er Jahren Serben und Kroaten auf dem Balkan die Rückkehr vertriebener Menschen unmöglich gemacht. In Syrien könnte es nun unter der Herrschaft des schiitischen Alawiten Baschar al-Assad vor allem Sunniten und unter ihnen die Regimegegner treffen.

Die Bundesregierung hatte vor der Enteignung geflüchteter Syrer gewarnt und unter anderem die Vereinten Nationen und Russland gebeten, Druck auf das syrische Regime auszuüben.