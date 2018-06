Zwei israelische Raketen sind Medienberichten zufolge in der Nacht zu Dienstag auf syrischen Boden eingeschlagen. Den Informationen nach seien die Geschosse in der Nähe des internationalen Flughafens von Damaskus niedergegangen, berichtet Syriens staatliche Nachrichtenagentur. Nähere Details wurden nicht genannt.

Die Raketen haben laut Rami Abdel Rahman, Chef der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, ein Waffenlager der libanesischen Hisbollah-Miliz in der Nähe des Flughafens getroffen. Die syrische Luftabwehr sei nicht imstande gewesen, die Geschosse abzufangen, sagte Rahman weiter. Ihm zufolge habe es keine größeren Explosionen gegeben.

In dem Mehrfrontenkrieg in Syrien hat Israel bereits mehrfach Posten von Milizen angegriffen, die vom Iran unterstützt werden. Ziele waren insbesondere Waffenlieferungen der mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz. So zerstörte die israelische Luftwaffe etwa im Mai nach eigenen Angaben militärische Infrastruktur des Iran. Israel warnt vor einer zunehmenden iranischen Militärpräsenz in Syrien und sieht diese als Bedrohung für die eigene Sicherheit an.