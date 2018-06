Mitten durch die Stadt verläuft eine Mauer. Nicht die schwarze Basaltmauer, die die Altstadt von Diyarbakır seit Jahrhunderten umgibt, sondern eine Mauer aus Betonplatten, Polizeigittern und Wellblech. Auf der einen Seite herrscht in den Basargassen, Teehäusern und an den Ständen mit getrockneten Aprikosen das gewohnte Treiben. Auf der anderen erstreckt sich eine weite Brachfläche, staubig, verlassen und von Unkraut überwachsen. Bis vor drei Jahren war das Gebiet im Zentrum der kurdischen Stadt im Südosten der Türkei ebenfalls dicht bebaut, doch durch den letzten PKK-Aufstand im Herbst 2015 wurde das Viertel fast vollständig zerstört.

Die Verheerungen in Diyarbakır stehen für die Politik der Härte, die der Präsident Recep Tayyip Erdoğan seit der erneuten Eskalation vor drei Jahren verfolgt. Keine Verhandlungen, keine Zugeständnisse, nur noch Härte, so lautet seine Politik. Doch vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni umwirbt Erdoğans AKP plötzlich wieder die Kurden. Denn die kurdischen Stimmen könnten über die Mehrheit im Parlament entscheiden und sogar über Erdoğans Verbleib im Amt.



Aus Sicht von Mehmet Mehdi Eker hat die AKP nur Gutes gebracht. Sie habe die Religionsfreiheit gestärkt, die Wirtschaft in Schwung gebracht und den Kurden mehr Rechte verschafft. "Früher hat der Staat versucht, die Kurden zu assimilieren. Heute können wir unsere Sprache frei sprechen", ruft der AKP-Kandidat für Diyarbakır bei einer nächtlichen Kundgebung vor der örtlichen Parteizentrale. Jeder könne sagen, was er wolle, wenn er die Waffen niederlege, versichert der frühere Landwirtschaftsminister unter einem riesigen Plakat mit dem Konterfei von Erdoğan.



"In Diyarbakır wünschen sich die Menschen nichts mehr als Frieden", sagt der 62-Jährige später. "Doch Frieden kann nur erreicht werden, wenn die Terroristen besiegt werden." Die AKP habe versucht, mit der PKK zu verhandeln, doch die Rebellen hätten alle Gespräche sabotiert und vergiftet. Die Frage, ob die AKP den Forderungen der Kurden nicht mehr entgegenkommen müsse, wischt er beiseite. "Wir sind die größte Partei der Kurden", sagt er und verweist auf die vielen konservativen Kurden, die die AKP unterstützen.



Tatsächlich hat die AKP noch immer großen Rückhalt unter religiösen Kurden. Eine Umfrage im kurdischen Südosten ergab kürzlich 39 Prozent für die prokurdische HDP bei der Parlamentswahl, 34 für die AKP und acht für die säkulare CHP. Laut der Erhebung des Umfrageinstituts Samer kann der inhaftierte HDP-Kandidat Selahattin Demirtaş bei der Präsidentschaftswahl mit 39 Prozent, Erdoğan mit 38 Prozent und der CHP-Kandidat Muharrem İnce mit knapp zehn Prozent rechnen. Demnach ist die HDP zwar stärkste Kraft, aber keineswegs unangefochten unter den Kurden.



Erdoğan als Brücke zwischen dem Westen und den Kurden

Bei der AKP-Veranstaltung sitzen fast nur Männer, es wird Tee gereicht, die Gespräche am späten Abend sind gedämpft. "Unter der AKP hat sich die Wirtschaft und die gesellschaftliche Situation sehr positiv entwickelt", sagt ein Lehrer im Publikum, der seinen Namen nicht nennen will. Erdoğan habe eine "Brücke zwischen dem Westen und den Kurden" geschaffen; die HDP dagegen habe nie ihre Verbindung zur PKK-Guerilla abgebrochen, kritisiert er. Auch den Aufstand von 2015 habe sie unterstützt, der vielen Menschen das Leben gekostet habe.



Nachdem im Juli 2015 der Friedensprozess mit der PKK zusammengebrochen war, hatten die kurdischen Rebellen einen Aufstand in den Städten ausgerufen. Meist jugendliche Kämpfer hoben in Cizre, Şırnak, Nusaybin und Sur, der Altstadt von Diyarbakır, Gräben aus und erklärten ihre Städte zu "autonomen Zonen". Die Regierung riegelte die Städte daraufhin ab und ging mit großer Härte gegen die Aufständischen vor. Hunderte PKK-Kämpfer und Zivilisten wurden in den Gefechten getötet, Zehntausende Einwohner vertrieben. Zurück blieben Ruinen.