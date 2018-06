Nach dem gewaltsamen Tod von vier Menschen bei einer Wahlkampfveranstaltung im Süden der Türkei hat die Polizei 19 Menschen festgenommen. Unter ihnen ist auch ein Kandidat der prokurdischen Oppositionspartei HDP, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Bei einer Schießerei zwischen Anhängern der HDP und der regierenden Partei AKP war im überwiegend kurdischen Distrikt Suruç in der Provinz Şanlıurfa am Donnerstag auch ein Bruder des AKP-Abgeordneten Ibrahim Halil Yildiz getötet worden. In der Türkei werden am 24. Juni der Präsident und ein neues Parlament gewählt.

Beim Rundgang eines Regierungsabgeordneten in der kurdischen Stadt Suruç waren Medienberichten zufolge am Donnerstag bei einer Schießerei zwischen Anhängern der HDP und der regierenden Partei AKP vier Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Der Abgeordnete Ibrahim Halil Yildiz besuchte den Berichten zufolge kleine Unternehmen im Zentrum der Stadt. Später sei es zu einem Streit zwischen einem Ladenbesitzer und Yildiz gekommen. Yildiz soll den Vorfall unversehrt überstanden haben. Laut Anadolu war ein Bruder von Yildiz unter den Toten. Um wen es sich bei den anderen Opfern handelt, ist noch unklar.

Der Vorfall hatte die Spannungen zwischen AKP und HDP eskalieren lassen. Staatspräsident und AKP-Chef Recep Tayyip Erdoğan machte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die HDP für die Tat verantwortlich. HDP-Abgeordnete wiederum beschuldigten die AKP-Regierung, "direkt verantwortlich" zu sein. Erdoğan wirft der HDP vor, der verlängerte Arm der PKK zu sein. Die HDP – zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament – weist das zurück.