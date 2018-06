UN-Generalsekretär António Guterres hat die Trennung von Einwandererfamilien an der US-Grenze kritisiert. Sein Kommentar bezog sich auf die US-Politik, illegale Einwanderer von ihren Kindern zu trennen. "Kinder dürfen nicht durch die Trennung von ihren Eltern traumatisiert werden", sagte Guterres laut seinem Sprecher. Migranten müssten grundsätzlich "mit Respekt und Würde" behandelt werden – und "im Einklang mit internationalem Recht".



Bereits zuvor hatte auch UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein die Familientrennungen als skrupellos bezeichnet. Das Vorgehen der Behörden nannte er gewaltsam, die US-Regierung solle die Trennung sofort unterlassen.

Am Freitag war bekannt geworden, dass US-Behörden zwischen dem 19. April und dem 31. Mai fast 2.000 Kinder von ihren Eltern getrennt haben, die wegen illegaler Einwanderung inhaftiert wurden. Die US-Behörden hatten entsprechend der strengen Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump schon vor Monaten damit begonnen, alle Menschen, die illegal die Grenze überqueren, festzunehmen. Da Kinder nicht zusammen mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, werden die Familien getrennt: Die Mütter und Väter kommen ins Gefängnis und die Kinder ins Heim. Ärzte warnen vor lebenslangen Traumata für die betroffenen Kinder.

Vor allem US-Demokraten und sogar auch manche Republikaner kritisieren die Praxis.

Die US-Regierung dagegen verteidigt das Vorgehen als notwendige Maßnahme im Kampf gegen die illegale Einwanderung. "Die Vereinigten Staaten werden nicht zum Flüchtlingslager," sagte Trump.

Zur Rechtfertigung seiner Migrationspolitik hat Trump auch die Regierungskrise in Deutschland herangezogen. Am Dienstag kommentierte er den unionsinternen Asylstreit auf Twitter mit den Worten: "Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Führung, weil das Migrationsthema die ohnehin schon schwächelnde Koalition erschüttert."