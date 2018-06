Der UN-Menschenrechtsrat hat die Freilassung Hunderter Gefangener in Nordkorea gefordert. Wie viele Menschen in Lagern für politische Gefangene festgehalten würden, sei unklar, sagte Tomas Ojea Quintana, Sonderberichterstatter des UN-Menschenrechtsrates für Nordkorea. Eine UN-Kommission schätzte die Zahl 2014 auf 80.000 bis 120.000.

Quintana sagte, es gebe Berichte, wonach Menschen in Nordkoreas Gefängnissen gefoltert und misshandelt würden und ihnen Nahrung verweigert werde. Eine Amnestie wäre ein Zeichen, dass Nordkorea es ernst meine mit der Öffnung zur Außenwelt, sagte er.

Die Menschenrechtslage müsse bei Verhandlungen mit Nordkorea angesprochen werden, forderte Quintana. Die Dialog sei aber ein langer Prozess. Ob US-Präsident Donald Trump dies bereits bei seinem ersten persönlichen Treffen mit Machthaber Kim Jong Un am kommenden Dienstag in Singapur zum Thema mache oder ob es später auf den Tisch komme, sei zweitrangig.



Quintana hatte erst vor drei Monaten von Folter und Misshandlungen in Internierungs- und Arbeitslagern berichtet. Demnach habe Kim den Partei- und Sicherheitsapparat erst in seiner Neujahrsansprache wieder aufgefordert, rigoros gegen Leute vorzugehen, die von der Parteiideologie abwichen.

Wegen der Atomtests sei er besorgt, dass Böden und Ernten radioaktiv verseucht sein könnten, schrieb Quintana. Die Menschen lebten in Angst und seien Beamten hilflos ausgeliefert. Nach UN-Schätzungen seien 41 Prozent der Einwohner unterernährt.



Der seit zwei Jahren amtierende Diplomat durfte bislang nicht in Nordkorea einreisen und hat trotz Anfragen nicht mit nordkoreanischen Diplomaten im Ausland sprechen können. Seine Erkenntnisse beruhen vor allem auf Angaben von Menschen, die aus Nordkorea geflüchtet sind.



Der jüngste Bericht des UN-Menschenrechtsrates erscheint fünf Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim. Bei den Gesprächen in Singapur soll es in erster Linie um das Atomprogramm des nordkoreanischen Regimes gehen. Mithilfe dessen sichert sich Kim das Fortbestehen seiner Diktatur in dem Land. Die USA sehen in dem Atomprogramm eine Bedrohung für ihre und die internationale Sicherheit und fordern das Regime zum Verzicht von Atomwaffen auf. Das wirtschaftlich isolierte Regime erhofft sich von den Gesprächen in Singapur indes neue Investitionen in das Land und eine Lockerung der US-Sanktionen.