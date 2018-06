Nach der Einigung der EU-Regierungen auf eine verschärfte Asylpolitik haben sich mehrere CSU-Politikerinnen und -politiker optimistisch geäußert. Manfred Weber, Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) und CSU-Vizevorsitzender, sagte, der EU-Gipfel habe einen großen Schritt hin zu einer besseren Migrationspolitik gemacht. Die EU zeige Handlungsfähigkeit, "nicht zuletzt auch, weil CDU und CSU gemeinsam Druck machen".

Auf dem Gipfel in Brüssel hatten sich die EU-Staaten darauf geeinigt, auf freiwilliger Basis gemeinsame Asylzentren innerhalb der EU einzurichten und Aufnahmelager für Flüchtlinge in Drittstaaten zu prüfen. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll gestärkt werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte auf eine europaweite Lösung in der Asylpolitik gedrängt. Ihr Koalitionspartner CSU mit ihrem Vorsitzenden, Bundesinnenminister Horst Seehofer, hatte damit gedroht, ohne EU-Einigung in einem nationalen Alleingang Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Die CSU setzte der Kanzlerin eine Frist bis zum 1. Juli. Am Sonntag beraten CDU und CSU getrennt über die EU-Ergebnisse. Seehofer will dann entscheiden, ob er im Alleingang Zurückweisungen anordnet.

Der Vize-Chef der CSU-Landesgruppe, Hans Michelbach, bezeichnete den EU-Kompromiss im ARD-Morgenmagazin immerhin als ein "positives Signal". Die Frage sei nun, was das für die nationale Grenze und die Aufnahme von Flüchtlingen bedeute. Mehrere CSU-Abgeordnete im Bundestag senden vorsichtige Zeichen der Entspannung. Einen Koalitionsbruch wolle niemand, sagt ein Christsozialer. Man glaube an eine Einigung zwischen den Parteichefs. Auf den Ergebnissen aus Brüssel könne man aufbauen. Die stellvertretende CSU-Vorsitzende und Europaabgeordnete Angelika Niebler sagte im Bayerischen Rundfunk: "Ich freue mich, dass wir in der Europäischen Union Fortschritte erzielt haben."



Pro Asyl spricht von "Gipfel der Inhumanität"

CDU-Politiker und Haushaltskommissar Günther Oettinger sagte im Deutschlandfunk, er sehe "gute Gründe", dass die CSU die EU-Einigung als großen Fortschritt anerkenne und die Frist am 1. Juli nicht auslöse. Der Kompromiss sei ein "echter Durchbruch". Zwar sei noch viel im Detail abzuarbeiten. Der Gipfel habe jedoch gezeigt, dass europäische Lösungen möglich sind.

Die deutsche Opposition hingegen kritisierte die Ergebnisse in Brüssel. Linken-Parteichef Bernd Riexinger etwa nannte sie eine "Bankrotterklärung der Menschenrechte". Die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, sagte NDR Info, die Staats- und Regierungschefs hätten eine "Giftliste" beschlossen, die nur auf Abschottung setze. Eine ähnliche Reaktion kam von der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl, sie sprach von einem "Gipfel der Inhumanität".

Positive Reaktionen aus der EU

Regierungen einiger anderer EU-Staaten, die den EU-Gipfel kritisch gesehen hatten, äußerten sich nach der Einigung positiv. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte, der zeitweilig mit einer Blockade des Gipfels gedroht und mehrere Forderungen aufgestellt hatte, sagte: "Bei diesem Europäischen Rat wird ein verantwortungsvolleres und solidarischeres Europa geboren." Italien sei nun nicht mehr allein. Etwas zurückhaltender äußerte sich Matteo Salvini, Italiens Innenminister. Er begrüße die EU-Vereinbarung, sagte Salvini. Allerdings warte er auf "konkrete Zusagen". Italien ist eines der Hauptankunftsländer für Migrantinnen und Migranten. Das Land drängt seit Langem darauf, von anderen EU-Staaten mehr Unterstützung bei deren Aufnahme zu erhalten.

Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz äußerte sich erfreut, dass viele EU-Staaten nun den Fokus ganz klar auf Reduzierung von Migration und Schutz der EU-Außengrenzen legten. Kurz hatte sich in der Vergangenheit für mehr nationale Lösungen in der Asylpolitik ausgesprochen.

Eine positive Reaktion kam auch aus Polen, das sich bislang strikt gegen die Umverteilung von Flüchtlingen gewehrt hatte. Regierungschef Mateusz Morawiecki schrieb auf Twitter: "Wir haben eine Einigung erreicht, die gut für Polen und die ganze Gemeinschaft ist." Es werde keine Zwangsumsiedelung von Flüchtlingen geben, hieß es vom nationalkonservativen Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit PiS weiter. Nach zwei Jahren schwieriger Diskussionen, Kontroversen und Druck habe die Gemeinschaft einstimmig die Haltung Polens und der V4 angenommen, schrieb er. Mit der Abkürzung V4 verwies er auf seine Visegrád-Partner Ungarn, Tschechien und die Slowakei.



EU-Kommissar Oettinger hofft, dass die Maßnahmen, auf die sich die EU einigte, bis September ausgearbeitet und verabschiedet, zum Jahreswechsel dann in Kraft getreten sind. Ein besonders umstrittener Punkt sind die Aufnahmelager außerhalb der EU, die sogenannten disembarkation platforms, in denen zum Beispiel das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR die Chance auf Asyl prüfen könnte. Bislang hat sich kein in Frage kommendes Land bereiterklärt, solche Aufnahmelager zu errichten. Die tunesischen und albanischen Behörden sagten auf Anfrage von ZEIT ONLINE, sie wüssten von keiner Anfrage. Libysche Verhandlungsführer schlossen die Zentren am Montag aus, stattdessen halten sie an einem Abkommen mit Italien fest und drängen auf Alternativen wie Niger oder Tschad. Im Niger gibt es schon Zentren für Migranten, diese dienen aber der Information von Migranten und keiner vorläufigen Asylprüfung. Ablehnung kommt auch aus Marokko. Dessen Direktor für Migration und Grenzschutz, Khalid Zeraouli, sagte, das Königreich habe kein Interesse an solchen Einrichtungen. Sie seien "nicht die Lösung".