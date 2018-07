Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will illegale Einwandererfamilien nicht mehr trennen, Kinder dafür aber länger als bislang erlaubt in Gewahrsam behalten. Dies teilte das Justizministerium mit. Demnach sollen die Kinder und ihre Eltern so lange gemeinsam festgehalten werden, bis ihr Einwanderungsverfahren abgeschlossen ist.

Die US-Behörden behandeln illegal ins Land einreisende Menschen seit Monaten systematisch als Gesetzesbrecher und nehmen sie in Haft. Da Kinder nicht zusammen mit ihren Eltern für eine längere Zeit inhaftiert werden dürfen, wurden sie von ihnen getrennt. Die Praxis löste im In- und Ausland Empörung aus, Trump beendete sie schließlich per Dekret.

Derzeit sind aber immer noch mehr als 2.000 Kinder getrennt von ihren Eltern in Heimen untergebracht. Seit dem Urteil eines Bezirksgericht in San Diego steht die US-Regierung unter Zugzwang, dies zu ändern. So hatte der Richter des kalifornischen Gerichts entschieden, dass Kinder innerhalb von 30 Tagen zu ihren Eltern zurückkommen müssen, Kinder unter fünf Jahren sogar innerhalb von 14 Tagen.

So einfach dürfte das für die Behörden aber nicht werden. Zugleich sind sie nämlich auch an ein Urteil aus dem Jahr 1997 gebunden, das ihnen untersagt, Kinder nicht länger als 20 Tage zu inhaftieren. Da die Einwanderungsverfahren aber deutlich länger dauern, ist es für die Behörden juristisch heikel, die Familien, also die als Gesetzesbrecher inhaftierten Eltern und ihre Kinder wieder zusammenzuführen.

Das Justizministerium argumentierte nun auf der Basis des Urteils aus San Diego, dass auch eine längere Haft möglich ist. Es bezieht sich dabei offensichtlich auf die 30-Tage-Regel, die der Richter aufgestellt hatte.



Derweil hat sich inzwischen eine lose Bewegung aus Politikern und Aktivistinnen gebildet, die als Antwort auf die harte Linie von Trump in Einwanderungsfragen die Abschaffung der Einwanderungsbehörde ICE fordern. Die ICE – gegründet nach den Anschlägen vom 11. September 2001 – sei von ihrem eigentlichen Ziel abgekommen, argumentieren die Kritiker wie etwa Hemanth Gundavaram, Experte für Einwanderungsrecht von der Northeastern University in Boston. Vielmehr würde sie von Präsident Trump für seine "rassistische und fremdenfeindliche" Einwanderungspolitik instrumentalisiert.



Für diesen Samstag waren zudem landesweit Demonstrationen gegen die Familientrennungen geplant. Die Proteste unter dem Motto "Familien gehören zusammen" sollten in allen 50 Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington stattfinden. Bereits am Donnerstag hatten rund 600 Demonstrantinnen und Demonstranten mit einer Sitzblockade in einem Gebäude des US-Senats gegen die Familientrennungen protestiert.