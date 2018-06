Das Wiesenthal-Zentrum hat die Trennung der Familien illegaler Einwanderer durch die US-Einwanderungsbehörden kritisiert. Eltern und Kinder dürften nicht getrennt werden, teilte die Organisation bei Twitter mit.

"Es ist keine Frage von einigen Tagen oder Wochen, sondern es könnte sich um Jahre handeln", schrieb das Zentrum. "Dies ist unhaltbar. Letztlich muss das kaputte Immigrationssystem repariert werden." Das 1977 gegründete Zentrum mit Hauptsitz in Los Angeles ist mit der weltweiten Suche nach untergetauchten Naziverbrechern bekannt geworden. Es bemüht sich aber auch um die Förderung von Toleranz und kämpft in aller Welt gegen Rassismus, Antisemitismus, Terrorismus und Völkermord.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte im Frühjahr damit begonnen, ihre "Null-Toleranz-Politik" gegen illegale Einwanderer an der Südgrenze zu Mexiko durchzusetzen. Sie hat die strafrechtliche Verfolgung eines jeden Falls zum Ziel und betrifft damit auch aus Lateinamerika zugewanderte Familien – Eltern und Kinder werden dabei getrennt. Das US-Innenministerium hatte am Freitag mitgeteilt, dass die US-Behörden seit Mitte April 2.000 Kinder, die einen illegalen Grenzübertritt in die USA versucht hatten, von ihren Eltern getrennt haben. Es sei eine gängige Norm in der Strafverfolgung, dass Kinder nicht gemeinsam mit ihren Eltern inhaftiert würden. Sie würden in speziellen Einrichtungen oder bei Pflegefamilien untergebracht. Allerdings würden Säuglinge nicht von ihren Müttern getrennt.



Einwanderungspolitik - US-Regierung veröffentlicht Aufnahmen aus Internierungslager für Kinder Rund 1.500 Jungen aus Mexiko und Zentralamerika leben getrennt von ihren Familien in einem texanischen Lager. Auch unter Republikanern stößt das auf Kritik. © Foto: Reuters TV

Die First Lady der USA, Melania Trump, kritisierte ebenfalls die Praxis der Behörden. "Frau Trump hasst es zu sehen, wie Kinder von ihrer Familie getrennt werden, und hofft, dass sich die beiden Lager im Kongress endlich auf eine erfolgreiche Einwanderungsreform einigen können", sagte ihre Sprecherin Stephanie Grisham dem Fernsehsender CNN.

"Es bricht mir das Herz"

Die frühere First Lady Laura Bush äußerte sich empört über die Praxis der Familientrennung. Das sei "brutal" und "unmoralisch", schriebt Bush in einem Gastbeitrag für die Washington Post. "Es bricht mir das Herz." Laura Bush ist die Ehefrau von Ex-Präsident George W. Bush, der die USA von 2001 bis 2009 regierte.

"Ich erkenne an, dass es nötig ist, unsere internationalen Grenzen zu stärken und zu schützen, aber diese Null-Toleranz-Politik ist brutal", schrieb Bush. Die US-Regierung dürfe nichts damit zu tun haben, Kinder in umgebauten Warenlagern oder in Zeltstädten in der Wüste außerhalb von El Paso unterzubringen. Sie verglich die Zustände mit der Internierung japanischstämmiger Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Die jetzigen Zustände seien auf unheimliche Weise eine Erinnerung daran - die Lager im Zweiten Weltkrieg würden mittlerweile als "eines der beschämendsten Kapitel in der US-Geschichte" verstanden.

Die Praxis wird von den oppositionellen Demokraten massiv kritisiert, ist aber auch in Trumps Republikanischer Partei, die traditionell die Familienwerte hochhält, umstritten. Im Repräsentantenhaus zirkulierten zwei Gesetzentwürfe zur Einwanderung, über die möglicherweise in der kommenden Woche abgestimmt werden soll.

Das Weiße Haus steht hinter dieser Politik - auch wenn eine Beraterin von US-Präsident Donald Trump, Kellyanne Conway, im Sender NBC einräumte: "Niemand sieht gerne Babys, die ihrer Mutter aus dem Arm gerissen werden." Der Kongress aber habe das Gesetz erlassen, dass der illegale Grenzübertritt ein Verbrechen sei. "Wenn sie das Gesetz nicht mögen, sollten sie es ändern", sagte sie.