Verzweifelte Rufe nach den Eltern hört man nun häufig an der Grenze der USA zu Mexiko. Seit einigen Wochen wird dort härter durchgegriffen als je zuvor, um die illegale Einwanderung aus Mexiko zu reduzieren. Null Toleranz ist die Linie der Trump-Regierung. Deshalb werden Kinder von ihren Eltern häufig getrennt, wenn sie illegal in die USA kommen und in staatliche Unterkünfte gebracht. Für das drastische Vorgehen wird Trump massiv kritisiert, auch in den eigenen Reihen. Trotz der Abschreckung überqueren weiterhin Tausende Familien die Grenze.