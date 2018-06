Eigentlich kann sich der Präsident der USA auf die New York Post verlassen. Das Boulevardblatt aus dem Haus des konservativen Verlegers Rupert Murdoch neigt nicht unbedingt dazu, das Geschehen im Weißen Haus kritisch zu verfolgen. Doch am Wochenende reichte es der Redaktion offenbar. "Es sieht nicht nur schrecklich aus, es ist schrecklich", schrieb die Zeitung, nachdem Bilder von weinenden Kindern das Land erschütterten, die von ihren Familien nach der illegalen Grenzüberschreitung getrennt und in Auffanglagern oder umfunktionierten Supermärkten untergebracht worden waren.

Die Zeitung war mit ihrer Empörung nicht alleine. Auch die ehemalige First Lady Laura Bush sah sich zu einer öffentlichen Stellungnahme gezwungen. Die Praxis des Weißen Hauses sei "unmoralisch" und "herzzerreißend", schrieb sie in einem Gastbeitrag für die Washington Post, in dem sie das Vorgehen mit den Auffanglagern für Amerikaner japanischer Abstammung nach dem Zweiten Weltkrieg verglich.

Der New Yorker Kardinal Timothy Dolan, einflussreichster Vertreter der katholischen Kirche in den USA, erklärte, die Trennung von Kindern und Eltern sei "ungerecht, unamerikanisch und unchristlich". Selbst die aktuelle First Lady äußerte vorsichtige Kritik. "Wir müssen dem Gesetz folgen, aber wir müssen auch ein Land sein, das mit Herz führt", hieß es in der Stellungnahme von Melania Trump.

Justizminister Jeff Sessions hatte im Frühjahr eine Null-Toleranz-Politik ausgerufen und erklärt, alle, die die südliche Grenze illegal überquerten, müssten mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen. Weil die Eltern während des Verfahrens aber in Untersuchungshaft bleiben, müssen die Kinder anderweitig unterkommen. Unter dem vorherigen Präsidenten Barack Obama durften Menschen, die die Grenze illegal überquerten, während der Verfahren noch gemeinsam mit ihren Kindern in den USA bleiben.



1/16 Eine US-Grenzpatrouille hält im texanischen McAllen nach Migranten Ausschau, die illegal die Grenze übertreten. Eine Gruppe aus Mittelamerika hatte den Rio Grande überquert. © John Moore/Getty Images 2/16 Die Grenzschützer finden schließlich diese Gruppe von Frauen und Kindern. Sie verhaften die Migranten und bringen sie in ein Aufnahmezentrum. Dort werden sie möglicherweise getrennt. © John Moore/Getty Images 3/16 Eine Frau aus Honduras hält ihr Mädchen im Arm, während die Grenzpatrouille ihre Papiere überprüft. © John Moore/Getty Images 4/16 Das Mädchen weint, als die Polizisten ihre Mutter durchsuchen und festnehmen. © John Moore/Getty Images 5/16 US-Präsident Donald Trump hatte eine Null-Toleranz-Politik gegenüber unregistrierten Einwanderern angekündigt. © John Moore/Getty Images 6/16 Eine Migrantin sitzt auf einem Zuckerrohrfeld, nachdem die Grenzpolizisten sie festgenommen haben. © John Moore/Getty Images 7/16 US-Justizminister Jeff Sessions hatte beschlossen, dass häusliche Gewalt oder Auseinandersetzungen zwischen Banden in den Heimatländern kein ausreichender Grund mehr für politisches Asyl in den USA seien. © John Moore/Getty Images 8/16 Trotz Trumps Null-Toleranz-Politik erreichen weiterhin Tausende Migranten die USA. © John Moore/Getty Images 9/16 Die Grenzpolizisten fordern eine Gruppe Migranten aus Mittelamerika auf, ihre Eheringe und Haarbänder abzugeben, bevor sie sie festnehmen. © John Moore/Getty Images 10/16 Die Grenzpatrouille nimmt einen Jungen aus Honduras und seinen Vater fest. © John Moore/Getty Images 11/16 Migranten erreichen in Ketten den Bundesgerichtshof im texanischen McAllen. © John Moore/Getty Images 12/16 In Ketten verlassen die Menschen das Bundesgericht auch wieder. © John Moore/Getty Images 13/16 Ein Migrant verlässt die Behörde, die für Einwanderung zuständig ist. © John Moore/Getty Images 14/16 Ob sie in den USA bleiben dürfen, wird sich erst nach weiteren Anhörungen vor Gericht entscheiden. © John Moore/Getty Images 15/16 Die US-Regierung lässt viele Kinder von ihren Eltern trennen. Die Eltern kommen ins Gefängnis, die Kinder werden in Heime oder Pflegefamilien gebracht. Mehr als 11.000 Kinder sind derzeit in staatlichem Gewahrsam. © John Moore/Getty Images 16/16 Nachdem sie von den Behörden entlassen wurden, suchen diese Menschen aus Mittelamerika Zuflucht in einem Zentrum einer katholischen Wohltätigkeitsorganisation. © John Moore/Getty Images

Die Folge der neuen Richtlinie: Allein zwischen dem 19. April und dem 31. Mai sind rund 2.000 Kinder fernab ihrer Eltern in Auffanglagern oder bei Pflegefamilien untergebracht worden, mehr als 100 davon im Alter von vier Jahren oder jünger. Die Schicksale haben der Debatte darüber, wie Amerika mit seinen illegalen Einwanderern an der südlichen Grenze umgehen soll, neue Dringlichkeit verliehen.

US-Regierung zeigt keine Milde

Das Team um Präsident Donald Trump verteidigt das Vorgehen öffentlich. Stabschef John Kelly erklärte in einem Interview mit dem Radiosender NPR, die Taktik diene dazu, illegale Grenzüberquerer von vornherein abzuschrecken. Und Chefberater Stephen Miller erklärte, es sei schlicht eine Entscheidung der Regierung, gegenüber illegaler Einwanderung keinerlei Milde zu zeigen.

Trump twitterte am Montag, Kriminelle missbrauchten Kinder als Mittel, um ins Land zu kommen. Er verwies auf die Regierungskrise in Deutschland als Beispiel für die negativen Folgen einer zu lockeren Einwanderungspolitik. "Das darf uns nicht passieren!", so der US-Präsident.

Doch seit die Bilder verzweifelter Kinder die Medien und das Netz dominieren und auch die Konservativen eine Lösung fordern, schiebt der Präsident die Schuld für das Vorgehen bei öffentlichen Auftritten den Demokraten zu. Sie hätten sich bislang gegen ein umfassendes Einwanderungsgesetz gesträubt, das auch die Behandlung von Kindern und Familien regeln würde.

Selbst in der eigenen Partei aber gibt es Zweifel an der Argumentation. Der Präsident könne die Praxis mit einem Telefonanruf beenden, argumentierte der republikanische Senator Lindsey Graham aus South Carolina. Die Regierung habe sich das Problem selbst geschaffen, meint auch Harold Solis, Jurist bei der Organisation Immigration Justice Corps in New York, die Einwanderern rechtlichen Beistand gibt.